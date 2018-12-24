Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Netanyahu son zamanlarda huzursuz çünkü Suriye’yi bölemeyeceğini anladı. PKK YPG aracılığı ile Suriye’yi bölmek istiyorlardı. Kürt kardeşlerimizin adını kullanarak Cumhurbaşkanımıza laf atıyor. Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmak istiyor haddini de aşıyor. PKK ile Netanyahu'nun ortak özelliği var. İkisi de bebek katili.

SUUDİ ARABİSTAN AÇIKLAMASI

Türkiye'deki Kaşıkçı soruşturmamız derinlemesine devam ediyor. Bunu da yaparken Suudi Arabistan'dan şeffaf olmalarını istiyoruz. Öldürenler, cesedini yok edenler, parçalayanlar, bu talimatı verenler de Suudi Arabistan'da. Yerel işbirlikçi dediler, yerel işbirlikçilerin adını da vermediler. Bu soruların yanıtını verecek olanlar da Suudi Arabistan'da.