Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklamada bulunurken, "Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer. Çekilme sürecini ABD ile koordine edeceğiz" dedi
Çavuşoğlu: Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer!
25.12.2018 - 09:50 | Son Güncelleme: 25.12.2018 - 09:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklamada bulunurken, "Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer. Çekilme sürecini ABD ile koordine edeceğiz" dedi
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
595103 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/595103.aspx
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