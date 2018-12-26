Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat'ın doğusuna olası harekatı ile ilgili Bahçeli, "Türkiye'nin terörle mücadelede çok keskin ve kararlı bir tutumu vardır. Bu Zeyindalı Harekatı ve Fırat Kalkanı olarak ortaya konulmuş, hayırlı sonuçlar elde edilmiştir. Türk milleti Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı arzulamaktadır. Tam desteğimizi sürdürmekteyiz." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

ABD'nin ortaya koymuş olduğu ve çok kişinin beklemediği anda Suriye'den askerlerini çekeceğine dair görüşü yankı bulmuştur. Sebeplerinin ne olduğunu tam kestirmek mümkün değildir.

Bunu öğrenebilmenin tek yolu ülkeyi yöneten şahsiyetlerin komuoyunu bilgilendirmelerinde fayda vardır.

ABD'nin ani kararının arkasında ne yatmaktadır bilmiyorum, ama tahmin edebilecek birikim içerisindeyiz.

EKONOMİDE SON DURUM

Bütçe görüşmeleri geçen hafta tamamlandı. Oylaması yapıldı. MHP yurtdışında görevli 1 milletvekili haricinde 49 oy kullanarak bütçenin kabülü noktasında tasarrufunu ortaya koydu.

Değerli milletvekili arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeler, ılımlı ve katkı sağlayıcı üsluplarıyla siyasi iktidarın aldığı ekonomik politikaları destekler niteliğinde olduğu kabul edilmeli.

Politikların sonuçlarını ilk üç ayda göreceğiz.

ESAD REJİMİ İLE DİYALOG OLMALI MI?

Esad rejimi ile diyalogdan yana değilim. Türkiye için en büyük ayıp olur.

Türkiye'nin çok yönlü takip ettiği politikalar sonucunda Esad rejiminin demokrasi içerisinde değişime uğrayabilecek yaklaşımlara devam etmek suretiyle, Suriye'yi Esad rejiminden kurtarmak. Bu politika yerindedir

Türkiye dış politikada etkin inisiyatifi bırakmamalı.

İstanbul ve Ankara'da küresel güçler zirvesi düzenlenmeli.

MECLİS'TE AKAR-ÖZEL TARTIŞMASI

Tartışma Türkiye'yi çok üzmüştür.

CHP Grup Başkan Vekili olan şahsiyet, o çirkin üslubu, aşağılayıcı bakış açısı ne CHP'ye fayda sağlar, ne Türkiye'ye fayda sağlar.

En büyük zararı da o şahıs görür. İtibarı sıfırlanmış şahıs olarak toplumda kabul görür hale gelmiştir.

BAHÇELİ'DEN AKAR'A 3 HEDİYE

Bu söyleyeceğimi nasıl yorumlarsınız bilemiyorum ama 16 Ağustos 20152te sayı Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı olmuştur. MHP olarak 3 yılda bir görev değişikliği sebebiyle bir tebrik ziyaretine gider ve başarılar dileriz. Ancak 2 ekim 2015'te Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar paşayı ziyaret etim. Orada diğer Genelkurmay Başkanlaırında olmayan yapmadığım bir olayı gerçekleştirdim. O da sayın Hulusi Akar Paşa'ya Kuran-ı Kerim Türk bayrağı ve altın kaplama bir silah hediye ettim. Bu niye Hulusi Akar'a verildi. geleceği okuma demeyeceğim ama bu anlamlı hediyeyi verme ihtiyacı hissettim.

Akar paşa Kuran'a, bayrağa, silaha sahip çıktı. Eğer kendisine yöneltilen baskıyı yerine getirseydi. bugün burada omazdık. Kazanan Akar paşa oldu, teşekkür ediyorum. O konuşmalar CHP'ye bir şey kazandırmaz. CHP kendine çeki düzen vermeli.

YERELDE CUMHUR İTTİFAKI

Cumhur İttifakı önemli, ve hayırlı bir ittifaktır. Yenikapı ruhunun devamıdır. Sağlam zeminde yürüyor. Karşılıklı anlayışı var, sonuca da gelindi.

Seçimlerin yönetim sistemine etkisi iyi olmalı.

MHP bir formülle gelmiştir. X+Y=Z olması lazım. X AKP'dir, Y MHP'dir, Z de yüzde 52'dir. Cumhur İttifakı yüzde 52'nin altına düşmeyecek bir formülü sağlayabilirse yanlışlıklardan Türkiye'yi kurtarmış olur. Cumhur İttifakı devam etmektedir. Sağlam bir zeminde yürümektedir. 3 büyükşehirde yüzde 52'yi aşmak için aday çıkardı. 51 ilde AK Parti ve MHP kendi adaylarıyla yerel seçime girecek. 30 büyükşehirde prensip anlaşması sağlandı.

3-5 belediyeyi aldık-verdik tartışmasıyla ülkenin beka meselesini partinin altına seremeyiz. AKP nasıl bir tablo istiyorsa, öyle devam edebiliriz.

Adana-Mersin-Manisa için AK Parti ılımlı. Cumhurbaşkanı neye karar verirse ona saygı duyarız

YILDIRIM'IN OLASI İSTANBUL ADAYLIĞI

Binali Yıldırım yapıcı yaklaşımlarıyla dikkat çeken bir kişi. Şimdiden Meclis başkanlığı tartışması Yıldırım'ı gölgeler.

METİN AKPINAR VE MÜJDAT GEZEN AÇIKLAMASI

Olay bizi çok üzdü. Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası porgramı oldukça sulandırılmıştır. Televizyon programındaki konuşmaları çok hoş değildi.

Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar... 1945'i örnek göstermek eleştiri değildir. Türk toplumu genelinde ayaktan asmak yok.