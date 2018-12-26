Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Mitinglerle ilgili çalışma takvim olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Özel Kalemi, Teşkilat Başkanlığımız, Yerel Yönetimler koordineli olarak çalışılıyor. Genel bir tanıtım toplantısıyla birlikte manifestonun açıklanması düşünülüyor. Ocak ayı içerisinde bununla ilgili bir tarih kesinleştiğinde sizinle paylaşırım. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla ilgili aşamalar son safhaya geldi.

Birtakım farklılıklar olmakla birlikte, kendi dinamizmini üreten, bu seçimin şartlarına yönelik olarak bir çalışma takvimi açıklayacağız.

RUSYA İLE SURİYE GÖRÜŞMELERİ

Türkiye'den bir heyet cumartesi günü Moskova'ya gidecek. Rusya tarafında mutabakata varıldı.

Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, MİT Başkanımız ve İbrahim Kalın Bey orada olacaklar. Bu süre içerisinde yeni bir tablo ortaya çıkıyor ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle.

İran, Rusya ile bu yoğun diplomasi devam edecek. Astana sürecinin ortakları ve Cenevre sürecinin bileşenleriyle diplomatik süreç devam edecek. Terörle mücadele perspektifi müttefiklerimizle paylaşacaktır.

Heyet oradaki muhataplarıyla görüştükten sonra dönüşte Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arzedecekler. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Putin bir araya gelecek.

İSTANBUL ADAYIMIZ CUMARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

AK Parti, Aydın ve Muğla'da aday çıkacak.

Cumartesi günü öncelikli olarak Büyükşehir Belediye başkanımız açıklanacak. İlçelerin açıklanması da düşünülüyor. Yetişirse bir iki ilçe de açıklanacak.

Yetişmesine umut ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Bahçeli çeşitli organizasyonlarda bir araya geliyorlar.

BAHÇELİ'NİN FETÖ AÇIKLAMASI

Mücadelemize en büyük destek MHP'den.

İSRAİLLİ BAKANIN AÇIKLAMALARI

Kutsadığı şey PYD/YPG terör örgütü.

Onun boyu Erdoğan'ı eleştirmeye yetmez.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEŞTİRİLERİ

Psikologlardan yorum almakta fayda var.

Seçimleri itibarsızlaştırmaya çalışıyor.

Kaybettikçe seçimleri aşağılamaya başladı.

Her gün siyasetin prensiplerini aşındırıyor.

AK Parti iktidara geldiği günden beri pek çok siyasi müsveddeyi temize çekmiştir, 31 Mart akşamı da Sayın Kılıçdaroğlu'nu temize çekecektir.

METİN AKPINAR VE MÜJDAT GEZEN'E SORUŞTURMA

"(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Eleştiri kapsamında değerlendirilmesi söz konusu değildir, dünyanın her yerinde insanlık suçudur.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

DEAŞ'la mücadele kadar PYD/YPG'nin temizlenmesi de önemli.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Türkiye'ye zannediyorum yılbaşından sonra gelecektir. Bütün bu diplomatik trafik içerisinde Türkiye hem ABD hem Rusya ile ciddi bir koordinasyon içerisindedir. İran'la ilişkileri devam ediyor. Bu çerçeve şunu gösteriyor, biz müttefiklerimizle güçlü bir koordinasyon ve diplomatik temas içerisinde bu politikayı yürütüyoruz. Arzu ettiğimiz şey Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır.

Türkiye'den de ABD'ye heyet gidecek.

ABD çekildikten sonra DEAŞ'la mücadelede bir zaaf ortaya çıkar mı? Baştan beri Türkiye gelin bunu beraber yapalım, PYD/YPG'ye ihtiyacınız yok diyor. Geçmişte yapılan hatalar orada da yapıldı. Şimdi orada YPG'nin ortaya koyduğu faaliyet Türk, Kürt ve Araplar'ın haklarını gaspediyor. DEAŞ'la mücadele ne kadar önemliyse PYD ve YPG'nin oradaki gücünün kırılması o kadar önemlidir. Türkiye'nin bu gayretine herkesin destek vermesi gerekir.

AKAR-ÖZEL TARTIŞMASI

Darbeye direnenlere itibarsızlaştırma politikası güdüyorlar.

AK Parti Milli Savunma Bakanımızın arkasındadır.