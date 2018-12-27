Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan Yaşar

ANKARA

Medya temsilcileriyle bir araya gelen MHP lideri Devlet Bahçeli gündemdeki konulara değerlendirdi. Birçok konuda önemli açıklamalar yapan Bahçeli özetle şunları söyledi: ABD’nin Suriye’den çekilme kararı hem Türkiye’de hem de ABD’de yankı bulmuştur. Bu ani kararın arkasında ne yatmakta bilmiyorum. Terörle mücadelede kesintiye uğramamak yarıda bırakmamak için Fırat’ın doğusundaki beklenen müdahaleyi Türk milleti arzuluyor. MHP olarak tam desteğimizi sürdürmekteyiz.

ESAD’A SICAK DEĞİLİM

Esad rejimi ile herhangi bir şart altında Türkiye’nin diyalog kurmasından yana değilim. Türkiye’nin mücadelesine büyük kayıp ve ayıp olur. Suriye’deki demok-ratikleşme sürecini tamamlayıp orayı Esad rejiminden kurtarmak gerekiyor. Türkiye batı ve doğuyu şekillendirecek bir politika yürütüyor.

HEDEFLERİMİZ BELLİ

Cumhur İttifakı önemli ve hayırlı bir ittifaktır. Cumhur İttifakı’nın bakış açısıyla mahallî idareler seçimine yaklaşacağız. Mahallî idareler seçimlerinde Cumhur İttifakı yüzde 52’nin altına düşmeyecek sonucu sağlanabilirse, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi üzerinde meşruiyet çatışmasından tutun ülkeyi kaosa sürükleyebilecek yanlışlardan kurtarılmış olur. 30 büyükşehirde ise prensip anlaşması sağlanmıştır. 51 ilde AK Parti ve MHP kendi adayları ile seçimlere katılacaktır. Belediye meclis üyelikleri il genel meclisinde kendi adaylarıyla yarışacaktır. Binali Yıldırım aday gösterilirse ‘istifası gerekir mi gerekmez mi’ bunu bir çıkmaz sokağa sokmanın faydası da yoktur.

JESTLER RESTE DÖNÜŞMEZSE…

MHP, 30 büyükşehrin içerisinde Adana, Mersin ve Manisa’da geçmişte olduğu gibi büyükşehir adayını ortaya koyuyor. AK Parti’nin de buna ılımlı yaklaştığını düşünüyorum. Jestler konuşuluyor, jestler reste dönüşmezse bu 3 büyükşehir adayı bizde olacaktır. Osmaniye de oy çokluğu ile AK Parti’nin MHP’den fazla olduğu bir yerdir. AK Parti orada aday çıkartabilir. Cumhurbaşkanı ittifakın olumlu yönünü ortaya koyarak orada aday göstermemeyi uygun görmüştür. ‘Ben ne yapabilirim’ diye düşündüm, ‘Rize’de aday çıkarmasam ne olur?’ diye düşündüm. Osmaniye’de MHP’nin adayı kazanırsa o aynı zamanda Erdoğan’ın da belediye başkanı olacaktır.

KAPSAMLI BİR ZİRVE YAPILMALI

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı tutumu devam ederken, İstanbul ya da Ankara’da küresel güçlerin büyük zirvesini gerçekleştirebilecek bir daveti yapmasında yarar vardır. Türkiye, Orta Doğu’da istikrarı sağlayıcı bir küresel güç zirvesi yapmalı. Dünya beşten büyüktür, doğru bir sözdür. Beş kişiye dünyayı teslim etmek yanlıştır.”

AKPINAR ÜZDÜ, ÖZÜR DİLEMELİ!

Metin Akpınar’ın sözleri bizi çok üzdü. Burada ‘eleştiri yapma hakkımız var’ diyorlar ben de bir eleştiri hakkımı kullanmak istiyorum. Fakat Halk TV’ye davet edilen konuşmacılardan kim halkı ne kadar güldürürse o kadar iyi konuştum zannetmektedir. 28 Nisan 1945 İtalyan faşist lider Benito Mussolini sevgilisi ile birlikte ayaklarından asılmıştır. Bu resim korkunç bir resimdir. Mussolini’nin ayaklarından asılmasını örnek göstererek eleştiri yapmak, bu eleştiri değil. Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar, kötü bir örnek. Şu tabloyu Cumhuriyetin 100’ncü yıl dönümünün kutlanabileceği süreçte 1945’i örnek göstererek eleştiri yapmak bu eleştiri değildir. Bu konuda Akpınar Bey’i televizyona çıkıp 5 dakikalık bir konuşma yapmasını istiyorum. ‘Yanlış bir örnek verdim. Bu benim gafletimdir, cehaletimdir. Milletimden özür diliyorum’ demesi lazımdır.

AKAR, KUR'ÂN'A VE BAYRAĞA SAHİP ÇIKTI

Özgür Özel ve Hulûsi Akar tartışmasına yönelik Bahçeli şunları söyledi: Türkiye’yi çok üzmüştür. CHP’nin grup başkanvekili olan şahsiyetin o çirkin üslubu, aşağılayıcı bakış açılarını ne CHP’ye fayda sağlar ne Türkiye’ye bir fayda sağlar. 2 Ekim 2015’te Hulûsi Akar Paşa’yı ziyaret etmiştim. Akar Paşa’ya Kur’ân-ı kerim, Türk bayrağı ve altın kaplama bir silah hediye ettim. Bu anlamlı hediyeyi verme ihtiyacı hissettim. FETÖ ihanetine karşı bugün lüzumsuz konuşma ile onu inciten şahıslara cevaben söylüyorum ‘Akar Paşa Kur’ân’a, bayrağa ve silaha sahip çıkmıştır.’ CHP’nin kendisine çeki düzen vermesinde yarar vardır. O hırçın ne dediğinin tekrarlamayacak kadar cahilce konuşmalar, CHP’ye bir şey kazandırmaz. Kazanan burada Akar Paşa’mız olmuştur.

FAİLLERİ GETİRİLMELİ

Devlet Bahçeli, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin şunları söyledi: Cinayet yerinin Türkiye olması düşündürücüdür. Bu tür iğrenç cani cinayetlerle Türkiye’yi meşgul etmek doğru değildir. Arabistan’ı gözden ırak tutmamak gerekir. Faili oradaysa getirilip hesabı sorulmalı.

HAİNLERİN BAŞLARI EZİLMELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ ile mücadele konusundaki bir soru üzerine, 15 Temmuz darbe girişiminin askerî ayağı Yurtta Sulh Konseyi’nin başının bulunması gerektiğini söyledi. Bahçeli “Siyaset her konuda konuşuyor fakat FETÖ’nün sekizinci ayağından (siyasi) ses yok. Yurtta Sulh Konseyi’ni telaffuz eden dahi yok. Yurtta Sulh Konseyi mutlaka çıkarılmalı. Başı nerede görülüyorsa orayı ezmeli” dedi.