Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "CHP'li Aykut Erdoğdu'nun hakkımızda ortaya attığı iftiralara karşı açtığımız davayı kazandık. Tazminatı Şehit aileleri ve yakınlarının ihtiyaçları için bağışladık." dedi.
Bakan Albayrak sosyal medyadan duyurdu: Davayı kazandık
27.12.2018 - 11:36 | Son Güncelleme: 27.12.2018 - 11:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, CHP’li Aykut Erdoğdu hakkında açılan tazminat davası ile ilgili kararı sosyal medya hesabından paylaştı.
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595427 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/595427.aspx
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