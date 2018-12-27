Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "CHP'li Aykut Erdoğdu'nun hakkımızda ortaya attığı iftiralara karşı açtığımız davayı kazandık. Tazminatı Şehit aileleri ve yakınlarının ihtiyaçları için bağışladık." dedi.