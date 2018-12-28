Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı:"Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından bugün açıklanan, FETÖ'nün ilgili Pakistan mevzuatı kapsamında terör örgütü olarak ilan edilmesini ve FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı’na devrini öngören kararı memnuniyet ve takdirle karşılanmıştır."