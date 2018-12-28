Dışişleri Bakanlığı:"Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından bugün açıklanan, FETÖ'nün ilgili Pakistan mevzuatı kapsamında terör örgütü olarak ilan edilmesini ve FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı’na devrini öngören kararı memnuniyet ve takdirle karşılanmıştır."
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan açıklaması
28.12.2018 - 13:34 | Son Güncelleme: 28.12.2018 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı:"Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından bugün açıklanan, FETÖ'nün ilgili Pakistan mevzuatı kapsamında terör örgütü olarak ilan edilmesini ve FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı’na devrini öngören kararı memnuniyet ve takdirle karşılanmıştır."
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,
595596 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/595596.aspx
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