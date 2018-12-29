Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rejimin Menbiç’e girdiği iddiaları ile ilgili, “Suriye’nin psikolojik eylem içinde olduğunu biliyoruz. Heyetim Moskova’da konuyu etraflıca ele alacak” dedi. Erdoğan cuma namazı çıkışı bir gazetecinin “Bu sabah saatlerinde gelişmeler yaşandı. YPG’nin Menbiç’ten çekilmesi ve Suriye ordusunun oraya bayrağını dikmesi gibi. Ardından Kremlin sözcüsünden ‘memnuniyetle karşılıyoruz gelişmeleri’ diye bir açıklama geldi. Nasıl değerlendireceksiniz?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Suriye’nin Menbiç’e yönelik psikolojik bir çalışma, psikolojik bir eylem içinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durum olduğunu biliyoruz. Bir saat kadar önce yine arkadaşlarımla, istihbaratla vesaire görüşmeleri de yaptım. Henüz kesin bir şey yok. Rusya’nın bu noktada, ciddi, resmi makamların ifade ettiği gibi de orada da bu şekilde kesinleşmiş bir şey yok. Kaldı ki yarın sabah heyetim Moskova’ya gidecek. Bu konuları etraflıca ele alacaklar. Ardından belki benim de Sayın Putin ile hem telefon hem de Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bunları ciddi olarak ele almamız gerekiyor. Bizim hedefimiz burada YPG’nin gerekli dersi almasıdır. Tedbirlerimizi aldık ve silahlı kuvvetlerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ben işin detaylarına girmeyeceğim. Kısa bir süre önce Sayın Trump’la olan görüşmem, gerekse Rusya’yla olan ilişkilerimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Biz Suriye’nin bölünmesine zaten karşıyız ama bizim bütün hedefimiz oradaki terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Terör örgütlerinin çıkması halinde zaten bize de yapacak iş kalmaz.”

Pakistan’ın FETÖ’ye yönelik aldığı kararın sorulması üzerine Erdoğan, “Bu tabii öncelikle büyük önem arz ediyor. Bildiğiniz gibi kısa bir sürece önce İstanbul’da yaptığımız Anayasa Mahkemeleri Zirvesi’nde de Pakistan’ın şu anda göreve gelecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanı burada bu durumu söylediler ve söylenen böylece gerçekleşmiş oldu. Yine bu arada Azerbaycan’da bazı olumlu gelişmeler var. Müjdelerini bu akşam, yarın sizlere verebiliriz.”



KAPIM ZATEN HERKESE AÇIK

Erdoğan, bir gazetecinin, “CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu sizden randevu talep etti mi, olursa görüşür müsünüz?” sorusuna da “Benim kapım herkese açık ama Bay Kemal biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile arası pek iyi değil ama Bay Kemal’den izin alırsa ben kapımı herkese zaten açık tutuyorum. Seve seve karşılarım” cevabını verdi. Bu arada Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme davetine olumlu cevap aldığını açıkladı.