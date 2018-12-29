Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerin atmosferine girerken, siyasi partilerin aday belirleme ve tanıtım telaşı da sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar partisinin 24’ü büyükşehir, 50’si il olmak üzere 74 belediye başkan adayını açıkladı. En güçlü ismin TBMM Başkanı Binali Yıldırım olarak konuşulduğu AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile İstanbul ilçe adayları bugün, Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adayları 1 Ocak’ta kamuoyuna tanıtılacak. İzmir Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarının ise 5 ya da 6 Ocak’ta açıklanması bekleniyor. AK Parti’nin İstanbul dışında büyükşehirlerden Adana, Mersin, Manisa, Aydın ve Muğla ile illerden Osmaniye adayı henüz açıklanmadı. Partinin bu illerden Aydın ve Muğla’da da aday göstereceği bildirildi.

AK Parti ve MHP’nin yaptığı “Cumhur İttifakı” çerçevesinde büyükşehirlerin 18’inde AK Parti adayının, 3’ünde MHP adayının desteklenmesi bekleniyor.

İttifak çerçevesinde, HDP ya da CHP’de olan il ve ilçe belediyelerinde ise önceki yerel seçim yarışını ikinci sırada tamamlayan partinin adayının destekleneceği kaydediliyor.

Önceki seçimlere göre bu seçimde daha hızlı davranan CHP’nin ise 4 Ocak’taki PM’de İzmir ve Mersin için büyükşehir belediye başkan adaylarının da kamuoyuna açıklanacağı belirtiliyor. CHP’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı’nı ise 12 Ocak’ta ATO Congresium’da yapması bekleniyor.

İttifak görüşmelerine teknik düzeyde devam eden MHP’de ise bu iş birliği çerçevesinde daha önce açıkladığı Aydın, Denizli ve Erzurum büyükşehir adaylarını çekti.

Aday adaylığı başvuruları 15 Aralık’ta sona eren partide, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliği için uzatılan başvuru süresi 15 Ocak’ta bitecek.

5’i büyükşehir olmak üzere 15 belediye başkan adayını açıklayan İYİ Parti’de ise başvurular 31 Aralık’a kadar uzatıldı.