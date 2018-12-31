Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. FETÖ’nün yargı içinde yaptığı tahribata dikkat çeken Bakan Gül “Tahribatın telafi edilmesi anlamında yeni bir inşa dönemine girilmesine ihtiyaç var. 2019’un daha demokratik, daha insan hakları temelli, tüm bu sorunları, tahribatı ortadan kaldıracağımız bir yeni inşa dönemi olması için çalışıyoruz” dedi. Gül “2019’da ABD’nin FETÖ’nün iadesi konusundaki talebe somut bir olumlu yönde cevap vereceğine dair işaret var mı?” sorusu üzerine şunları söyledi:

Yapılan görüşmelerde mesafe alınmış değil şu an itibarıyla. Ama tamamıyla reddedilmiş de değil. ‘Başvurunuzu reddediyoruz’ şeklinde yazı ya da temas da yok. Elde ettiğimiz yeni delilleri ABD’ye ulaştırıyoruz. ABD’de şu an hem savcılık hem idari soruşturma var. Bu konuyla ilgili onlar da inceleme yapıyor. Önümüzdeki ay itibarıyla savcılar, ABD’li yetkililer gelecek. Adli yardımlaşma çerçevesinde bir temasımız söz konusu. İnanıyoruz, hukuk devletinin gereği bu terör elebaşının iadesidir. Bu konuda olumlu bir gelişme elde etmeyi ümit ediyoruz. 2019’da da bu hususta yine yargının önünde, FETÖ’nün elebaşının ve yönetici kademesinin de ABD tarafından da bu talebimizin yerine geleceğine inanıyoruz.

Türkiye’de idam cezasının olmadığını hatırlatan Gül “Türkiye’de idam vardı, yeniden gelebilir gibi bir takım spekülasyonlar vardı. Ama bu konuda mevzuatımız gayet açık. Biz bu hususta iadenin gerçekleşmesi önünde hiçbir engelin olmadığını, Türkiye’de bu konuda uluslararası sözleşmenin gereği çerçevesinde iadenin gerekliliğini söylüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül, bin 457 dava, 220 soruşturma türü için hedef süre belirlendiğini kaydererek “1 Ocak’tan itibaren dava açan vatandaşlarımız davanın ne zaman sonuçlanacağını adliyeden aldığı belge ile görecek” bilgisini paylaştı.

Ticari davalara da ara buluculuk

Bakan Gül, yargıdaki iş yükünü azalmak için arabulucuk sistemini getirdiklerini belirterek, “İş davalarında 120 bin dava açılmadan iki tarafın anlaşmasıyla sonuçlandı. Yüzde 60 dosya dava açılmadan anlaşmayla sonuçlandı. 1 Ocak itibarıyla ticari davalarda da ara buluculuğu gündeme getiriyoruz. Yaklaşık 200 bin dosya mahkemeye gelmeden taraflar masaya oturacak. Bunu daha da geliştirmeyi düşünüyoruz” dedi. Gül, elektronik tebligatın da bu süreçlerden biri olduğunu ifade ederek “Elektronik tebligat da 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. Böylece tebligat yapılmadan hak kayıplarının önüne geçilmesi önlenecek. Vatandaşlar için talebe bağlı ama kurumlar için zorunlu” diye konuştu.

Süresiz nafaka konusunda çalışıyoruz

Adalete Bakanı Gül, süresiz nafaka konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çalışma yaptıklarını bildirerek şunları kaydetti: Elbette çok ciddi anlamda ele alınması gereken bir konu. Taraflardan birini de mağdur etmeye yol açmadan bu husus enine boyuna tartışılıyor. Aile Bakanlığımızın da bu konudaki yönetiminde bu süreç, yakın zamanda yine nasıl bir çerçeve çizileceği belli olacaktır. Elbette konu Meclis’in takdirinde olan bir konu ama Aile Bakanlığı ile çalışmaların tam nihayete ermesi ve gerçekten kamuoyunda tüm tarafları memnun edecek bir çalışmayı biz de arzuluyoruz.