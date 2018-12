Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Toplantısı’na katıldı. Burada partililere hitap eden Erdoğan, özetle şunları söyledi:

* (İstanbul’da Yıldırım’ın adaylığı): Neden? İstanbul öyle büyük bir şehir ki ancak böyle güçlü bir belediye başkan adayı yakışır. Sayın Merkel de duymuş ‘İstanbul’a Binali Yıldırım Bey’i aday olarak koymuşsunuz’ dedi, tebriğini bildirdi. İstanbul, sıradan bir şehir değil. Şimdi inşallah bizim bu seçimde 39 ilçemizde gümbür gümbür gelmemiz lazım.

* Bu davanın sonunda mal, mülk, şan, şöhret bekleyen yanılır. Hassasiyetlere dikkat edeceğiz. ‘Burada işte hanımlar fazla oldu’ deme hakkımız yok. Bu toplumun yüzde 51’i bayan. Buna dikkat edeceğiz. 18-35 yaş arası kuşağa kendimizi daha iyi anlatmamız lazım.

* Her ilçede, her ilde eksiğimizi, fazlamızı görüp ona göre yola devam edeceğiz. Seçim kaybeden, oyu düşen, halkla arasındaki iletişimi bozulan her arkadaşımız dönüp kendini sorgulamalı. ‘Nerede yanlış yaptım?’. Suçu başkalarına atmak, hele hele millete atmak sadece züğürt tesellisidir.

* (Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen’in ‘Grevi olmayan bir toplumda yaşamaktansa çöp yığınlarıyla demokrasi içinde sendikası, toplu sözleşmesi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim’ sözü): Hâle bak. O zaman grevler varmış da çöp yığınları ondan varmış. Sayın Sözen, sen herhâlde İstanbul’da yaşamıyordun. Başka bir yerdeydin, yoksa uzayda mıydın? Ümraniye’de vahşi bir çöp depolama alanı var. Sen büyükşehir belediye başkanı olarak o vahşi çöp depolama alanına nasıl müsaade ettin? Nasıl fırsat verdin? Önce bunun hesabını ver. Ama CHP çöp, çöp yığını, hava kirliliği, CHP bütün bunlarla beraber susuzluk demektir.

* Biz geldik. İstanbul’da çöp kaldı mı? Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Sen bir siyasetçi olarak grev denilen olayları ortadan kaldıracaksın. Hak vermediğin için grev oldu. Şimdi grevler yok. Eğer grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun. Böylece de grevler minimize oluyor. Asgari oluyor. Grevsiz bir toplum meydana geliyor. İzmir’de İZBAN’da grev var. Hadi buyur neden çözmüyorsunuz?

* Yeri geldi sokaklarda kaos çıkartılarak, yeri geldi çukurlarla ülkemizin birliği tehdit edilerek, yeri geldi emniyet-yargı kumpasıyla, yeri geldi doğrudan darbe girişimiyle yıkılmak istendik. Milletimizle el ele gönül gönüle vererek hepsinin de üstesinden geldik.

* ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ dedik. Sözümüzde durduk, teröristleri inlerinde bastık ve imha ettik, imha ediyoruz.