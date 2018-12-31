Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, Trump'a hitaben "Sayın Başkan, değerli dostum" diye başladığı yeni yıl tebrik mesajında, geride kalan yılın Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasında karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelinen ve ikili ilişkilerin hak ettiği seviyeye ulaşması için karşılıklı çaba gösterilen bir sene olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Karşılıklı saygı ve samimi diyaloğa dayanan ikili ilişkilerimizi, stratejik ortaklığımızın gerektirdiği seviyelere çıkaracağımıza ve iş birliğimizin geleceğinin bundan sonra daha parlak olacağına inanıyorum. Birçok ortak sınamayla karşılaştığımız uluslararası ortamda, Türk-Amerikan iş birliğinin küresel barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam edeceğine olan inancımı bir kez daha belirtmek isterim. Bu vesileyle yeni yılınızı tebrik eder, size ve dost Amerikan halkına sağlık ve esenlik dilerim." ifadelerini kullandı.



Putin'e ilişkilerin geliştirilmesi vurgusu



Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben yazdığı yeni yıl mesajında ise Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkilerin önemine dikkati çekerek, gelecek yıl da bu ilişkilerin artarak devam etmesini beklediğini vurguladı.



Türk-İngiliz iş birliğinin önemi



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'e yazdığı mesajında ise geride bırakılan yılın Türkiye-Birleşik Krallık iş birliğinin ve ortak çabalarının daha da geliştiği bir sene olduğunu belirtti.



Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:



"Karşılıklı saygı ve samimi diyaloğa dayanan ikili ilişkilerimizi daha üst seviyelere çıkaracağımıza ve iş birliğimizin geleceğinin parlak olduğuna inanıyorum. Belirsizliklerle dolu uluslararası ortam içerisinde, Türk-İngiliz iş birliğinin Avrupa kıtası ve ötesinde küresel barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam edeceğine olan inancımı bir kez daha belirtmek isterim. Bu vesileyle yeni yılınızı tebrik eder, size ve dost Birleşik Krallık halkına sağlık ve esenlik dilerim."



"Türkiye-Fransız iş birliği barış ve istikrara katkı sunmaya devam edecek"



Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı yeni yıl mesajında ise gelecek yıl karşılıklı saygı ve samimi diyaloğa dayanan ikili ilişkileri ortak çabalarla daha ileriye götüreceklerine inandığını vurguladı.



Gerek Avrupa'nın gerek Orta Doğu bölgesinin karşılaştığı sınamalara karşı, Türk-Fransız iş birliğinin barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam edeceğine olan inancını anlatan Erdoğan, yeni yılını kutladığı Macron'a ve dost Fransız halkına sağlık ve esenlik diledi.



Çin Devlet Başkanı'na Türkiye daveti



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Devlet Başkanı, değerli dostum" hitabıyla başladığı Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'e yazdığı yeni yıl mesajında ise iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda giderek güçlenmekte olduğunu memnuniyetle gözlemlediğini belirtti.



Ülkelerin uluslararası alandaki önemi, üstlendikleri sorumluluklar ve kadim ilişkiler dikkate alındığında iş birliğinin bundan sonra daha parlak olacağına inandığını ifade eden Erdoğan, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:



"Başta uluslararası ekonomi ve ticaret alanında karşılaşılan güçlükler olmak üzere, Türk-Çin iş birliğinin küresel barış, refah ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam edeceğine olan inancımı bir kez daha belirtmek isterim. Bu iş birliğimizin devamını temin etmek ve yeni bir ivme kazandırmak amacıyla, 2019 yılında sizi ülkemde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarım. Bu vesileyle yeni yılınızı tebrik eder, size ve dost Çin halkına sağlık ve esenlik dilerim."



Hindistan Başbakanı'na dostluk bağlarını güçlendirme çağrısı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yönelik mesajına ise "Güzel ülkenize ziyaretimin sıcak hatıralarını tüm tazeliğiyle muhafaza ediyorum." ifadesiyle başladı.



Türkiye-Hindistan arasındaki ilişkilerin her alanda giderek güçlenmekte olduğunu memnuniyetle gözlemlediğini kaydeden Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:



"Ülkelerimiz arasındaki tarihe dayanan dostluk bağlarını daha da güçlendirerek, milletlerimizin müşterek menfaatlerine hizmet edecek şekilde daha da üst seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum. Bu vesileyle yeni yılınızı tebrik eder, size ve dost Hindistan halkına sağlık ve esenlik dilerim."