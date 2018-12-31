Erdoğan, Trump'a hitaben "Sayın Başkan, değerli dostum" diye başladığı  yeni yıl tebrik mesajında, geride kalan yılın Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri  arasında karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelinen ve ikili ilişkilerin hak  ettiği seviyeye ulaşması için karşılıklı çaba gösterilen bir sene olduğunu  belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Karşılıklı saygı ve samimi diyaloğa  dayanan ikili ilişkilerimizi, stratejik ortaklığımızın gerektirdiği seviyelere  çıkaracağımıza ve iş birliğimizin geleceğinin bundan sonra daha parlak olacağına  inanıyorum. Birçok ortak sınamayla karşılaştığımız uluslararası ortamda,  Türk-Amerikan iş birliğinin küresel barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya  devam edeceğine olan inancımı bir kez daha belirtmek isterim. Bu vesileyle yeni  yılınızı tebrik eder, size ve dost Amerikan halkına sağlık ve esenlik dilerim."  ifadelerini kullandı.
 
Putin'e ilişkilerin geliştirilmesi vurgusu
 
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben yazdığı yeni  yıl mesajında ise Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkilerin önemine dikkati  çekerek, gelecek yıl da bu ilişkilerin artarak devam etmesini beklediğini  vurguladı.
 
Türk-İngiliz iş birliğinin önemi
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'e  yazdığı mesajında ise geride bırakılan yılın Türkiye-Birleşik Krallık iş  birliğinin ve ortak çabalarının daha da geliştiği bir sene olduğunu belirtti.
 
Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
 
"Karşılıklı saygı ve samimi diyaloğa dayanan ikili ilişkilerimizi daha  üst seviyelere çıkaracağımıza ve iş birliğimizin geleceğinin parlak olduğuna  inanıyorum. Belirsizliklerle dolu uluslararası ortam içerisinde, Türk-İngiliz iş  birliğinin Avrupa kıtası ve ötesinde küresel barış ve istikrara önemli katkılar  sunmaya devam edeceğine olan inancımı bir kez daha belirtmek isterim. Bu  vesileyle yeni yılınızı tebrik eder, size ve dost Birleşik Krallık halkına sağlık  ve esenlik dilerim."
 
"Türkiye-Fransız iş birliği barış ve istikrara katkı sunmaya devam  edecek"
 
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı yeni yıl  mesajında ise gelecek yıl karşılıklı saygı ve samimi diyaloğa dayanan ikili  ilişkileri ortak çabalarla daha ileriye götüreceklerine inandığını vurguladı.
 
Gerek Avrupa'nın gerek Orta Doğu bölgesinin karşılaştığı sınamalara  karşı, Türk-Fransız iş birliğinin barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya  devam edeceğine olan inancını anlatan Erdoğan, yeni yılını kutladığı Macron'a ve  dost Fransız halkına sağlık ve esenlik diledi.
 
Çin Devlet Başkanı'na Türkiye daveti
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Devlet Başkanı, değerli dostum"  hitabıyla başladığı Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'e yazdığı yeni  yıl mesajında ise iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda giderek güçlenmekte  olduğunu memnuniyetle gözlemlediğini belirtti.
 
Ülkelerin uluslararası alandaki önemi, üstlendikleri sorumluluklar ve  kadim ilişkiler dikkate alındığında iş birliğinin bundan sonra daha parlak  olacağına inandığını ifade eden Erdoğan, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Başta uluslararası ekonomi ve ticaret alanında karşılaşılan güçlükler  olmak üzere, Türk-Çin iş birliğinin küresel barış, refah ve istikrara önemli  katkılar sunmaya devam edeceğine olan inancımı bir kez daha belirtmek isterim. Bu  iş birliğimizin devamını temin etmek ve yeni bir ivme kazandırmak amacıyla, 2019  yılında sizi ülkemde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarım. Bu vesileyle yeni  yılınızı tebrik eder, size ve dost Çin halkına sağlık ve esenlik dilerim."
 
Hindistan Başbakanı'na dostluk bağlarını güçlendirme çağrısı
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yönelik  mesajına ise "Güzel ülkenize ziyaretimin sıcak hatıralarını tüm tazeliğiyle  muhafaza ediyorum."  ifadesiyle başladı.
 
Türkiye-Hindistan arasındaki ilişkilerin her alanda giderek  güçlenmekte olduğunu memnuniyetle gözlemlediğini kaydeden Erdoğan, mesajına şöyle  devam etti:
 
"Ülkelerimiz arasındaki tarihe dayanan dostluk bağlarını daha da  güçlendirerek, milletlerimizin müşterek menfaatlerine hizmet edecek şekilde daha  da üst seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum. Bu vesileyle yeni yılınızı tebrik  eder, size ve dost Hindistan halkına sağlık ve esenlik dilerim."