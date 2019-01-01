Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında, 2018’i Türkiye’ye ve millete hizmet yolunda dolu dolu programlarla geçirdiklerini belirtti. Yurt içinde 55 ayrı ile ziyaret gerçekleştirdiğini kaydeden Erdoğan şunları kaydeden: “Bazı illere bir kaç defa gittiğimiz için toplamda 90 ziyaretimiz oldu. Yurt dışında da ülkemizi ve milletimizi temsilen 27 ayrı ülkeye 29 ziyaret gerçekleştirdik. Türkiye’nin 2018’de de atılımlarını sürdürmesi için her türlü gayreti gösterdik. Milletimizin refah ve huzurunu arttırmak, devletimizin itibarını yükseltmek için gösterdiğimiz çabaların neticelerini alıyoruz. Her köşesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye, giderek güçlenen demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği ve artan birikimi ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor.

Terör örgütlerine göz açtırmadığımız, terörle mücadelede tarihimizin en büyük başarılarını kazandığımız bir yılı geride bıraktık. Güvenlik güçlerimiz ister dağlarda, şehirlerde, isterse sınırlarımız dışında olsun terör örgütlerinin tüm inlerine girerek teröristleri imha ediyor.

Ağustos ayında başlayan kur faiz enflasyon saldırısını, ekonomimizin güçlü yapısı ve aldığımız tedbirlerle kısa sürede bertaraf ettik. Türkiye’yi önce ‘kırılgan ekonomi’ diye yaftalamaya, ardından da gerçekten kırmaya çalışanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bıraktık. İhracatımızı ve turist sayımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkarmayı, cari açığımızı da son dönemin en alt düzeyine indirmeyi başardık. Savunma sanayi başta olmak üzere, kritik sektörlerdeki tasarım, araştırma, geliştirme, üretim faaliyetlerini arttırarak sürdürüyoruz.”

Bölgede yaşanan hadiseler, bölücü terör de dahil olmak üzere pek çok sorunun kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, mesajına şöyle devam etti: “Ülkemiz, bölgesindeki olayların müsebbibi değildir, kurbanı da olmayacaktır. Attığımız tüm adımları, bu anlayışla planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Suriye’deki gelişmeler bu çabalarımızın neticeleridir. Irak’ın istikrarına da katkı yapmaya devam ediyoruz. Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarımızı koruma hususundaki kararlılığımızı hem siyasi alanda hem de sahada gösteriyoruz. Hepsinden önemlisi, insani duruşumuzla dünyaya örnek oluyoruz.”

ERDOĞAN’DAN TRUMP’A: İŞ BİRLİĞİMİZİ ARTIRMALIYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerine yeni yıl mesajı gönderdi. Erdoğan, Trump’a hitaben “Sayın Başkan, değerli dostum” diye başladığı mesajında, geride kalan yılın Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasında karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelinen ve ikili ilişkilerin hak ettiği seviyeye ulaşması için karşılıklı çaba gösterilen bir sene olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında “Karşılıklı saygı ve samimi diyaloğa dayanan ikili ilişkilerimizi, stratejik ortaklığımızın gerektirdiği seviyelere çıkaracağımıza ve iş birliğimizin geleceğinin bundan sonra daha parlak olacağına inanıyorum. Birçok ortak sınamayla karşılaştığımız uluslararası ortamda, Türk-Amerikan iş birliğinin küresel barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam edeceğine olan inancımı bir kez daha belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hitaben yazdığı yeni yıl mesajında ise Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkilerin önemine dikkati çekerek, gelecek yıl da bu ilişkilerin artarak devam etmesini beklediğini vurguladı.