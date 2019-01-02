Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Akar, ziyaretin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştü. Erdoğan, türbenin önemine dikkati çekerek şunları söyledi: Nasıl ki Cerablus’ta, Afrin’de bir tarih yazdınız bundan sonraki süreçte de inşallah bu süreç aynı kararlılıkla devam edecektir. Burası sizlere, bizlere emanettir. Sakın bu spekülasyonlara kulağınıza takmayın. Bizler inanıyoruz, inandığımız için üstünüz. Sizlerin inancı, imanı inanıyorum ki, birçok zaferi de arkasından getirecektir.

Buradan Kilis Çıldıroba’daki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına geçen Akar, şunları kaydetti: Küçük çaplı operasyonlar hariç, geçen sene yaptığımız 147 operasyonda 2 bin 398 terörist etkisiz hâle getirildi. Hava kuvvetlerimiz de 922 hedefi başarıyla vuruldu. DEAŞ ile mücadele devam ediyor. Bu konuda en son Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Trump ile yaptığı görüşmenin sonucu olarak bu DEAŞ mücadelesinde Türk Silahlı Kuvvetleri bir görev, sorumluluk almıştır. Bunu da aktif bir şekilde yerine getireceğiz.