Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçim sürecine girildikten sonra belediye başkan adayları konusunda yaşanacak değişim mesajı Ankara’da da karşılık buldu. AK Parti’nin yönettiği 21 ilçe belediye başkanından 14’ü yeniden aday gösterilmedi. Mevcut büyükşehir belediye başkanı Mustafa Tuna’nın da liste dışı kalması ile yeniden aday gösterilmeden başkan sayısı 15’i buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un ardından, Ankara’da yerel seçim yarışına girecek belediye başkan adaylarını dün görücüye çıkardı. Ankara’nın 25 ilçesinden 22’sinde aday çıkaran AK Parti, üç ilçede de Cumhur İttifakı kapsamında MHP adaylarını destekleme kararı aldı. Bu kapsamda, AK Parti Gölbaşı, Polatlı ve Etimesgut’ta MHP adaylarını destekleyecek.



TİRYAKİ YENİMAHALLE’YE

Erdoğan, Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara’da da belediye başkan adaylıkları konusunda büyük bir değişime imza attı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte mevcut 22 başkandan 15’i yeniden aday gösterilmedi. AK Parti Ankara’da, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Haymana, Nallıhan ve Sincan’da mevcut başkanlarla yola devam edecek. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise 3 dönemini doldurmasına rağmen, CHP’nin elinde bulunan Yenimahalle ilçesine kaydırıldı. Böylece mevcut başkanlardan sadece 7 isim yerini korumuş oldu.

AK Parti’nin mevcut iki kadın belediye başkanı da (Kalecik ve Güdül ilçeleri) liste dışında kaldı, ancak Akyurt ve Çankaya ilçesinden kadın aday gösterildi.

Belediye başkan adayı olarak gösterilen isimlerin büyük bölümünün parti teşkilatlarından gelen isimlerden oluşması dikkat çekerken, Pursaklar ilçesi adayı olan Ayhan Yılmaz da 25’inci dönemde AK Parti milletvekili olarak görev yapmıştı.



YENİDEN ALTINOK

2004 yerel seçimlerinde AK Parti’den Keçiören belediye başkanı seçilmesine rağmen, 2009 yerel seçimlerinden sonra Melih Gökçek ile yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle partiden uzaklaşan Turgut Altınok, bir defa daha AK Parti amblemi altında seçime giriyor. Altınok, yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle 2014 mahallî seçimlerinde AK Parti yerine BBP’nin Keçiören belediye başkan adayı olmuş ve yüzde 30’un üzerinde oy almıştı.

İŞTE ADAYLAR

Akyurt - Hilâl Ayık

Altındağ - Asım Balcı

Ayaş - Burhan Demirbaş

Bala - Ahmet Buran

Beypazarı -

Tuncer Kaplan

Çamlıdere-

Hazım Caner Can

Çankaya -

Amber Türkmen

Çubuk - Baki Demirbaş

Elmadağ - Gökhan Küçükçelebi

Evren - Hüsamettin

Ünsal

Güdül - Muzaffer Yalçın

Haymana - Özdemir

Turgut

Kahramankazan -

Serhat Oğuz

Kalecik - Duhan Kalkan

Keçiören - Turgut Altınok

Kızılcahamam -

Süleyman Acar

Mamak - Murat Köse

Nallıhan - İsmail Öntaş

Pursaklar -

Ayhan Yılmaz

Sincan - Murat Ercan

Şereflikoçhisar - Melih Memiş Çelik

Yenimahalle -

Veysel Tiryaki

Etimesgut -

Enver Demirel (MHP)

Gölbaşı -

Ramazan Şimşek (MHP)

Polatlı - Mürsel

Yıldızkaya (MHP)