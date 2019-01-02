Yücel KAYAOĞLU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçim sürecine girildikten sonra belediye başkan adayları konusunda yaşanacak değişim mesajı Ankara’da da karşılık buldu. AK Parti’nin yönettiği 21 ilçe belediye başkanından 14’ü yeniden aday gösterilmedi. Mevcut büyükşehir belediye başkanı Mustafa Tuna’nın da liste dışı kalması ile yeniden aday gösterilmeden başkan sayısı 15’i buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un ardından, Ankara’da yerel seçim yarışına girecek belediye başkan adaylarını dün görücüye çıkardı. Ankara’nın 25 ilçesinden 22’sinde aday çıkaran AK Parti, üç ilçede de Cumhur İttifakı kapsamında MHP adaylarını destekleme kararı aldı. Bu kapsamda, AK Parti Gölbaşı, Polatlı ve Etimesgut’ta MHP adaylarını destekleyecek.
TİRYAKİ YENİMAHALLE’YE
Erdoğan, Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara’da da belediye başkan adaylıkları konusunda büyük bir değişime imza attı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte mevcut 22 başkandan 15’i yeniden aday gösterilmedi. AK Parti Ankara’da, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Haymana, Nallıhan ve Sincan’da mevcut başkanlarla yola devam edecek. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise 3 dönemini doldurmasına rağmen, CHP’nin elinde bulunan Yenimahalle ilçesine kaydırıldı. Böylece mevcut başkanlardan sadece 7 isim yerini korumuş oldu.
AK Parti’nin mevcut iki kadın belediye başkanı da (Kalecik ve Güdül ilçeleri) liste dışında kaldı, ancak Akyurt ve Çankaya ilçesinden kadın aday gösterildi.
Belediye başkan adayı olarak gösterilen isimlerin büyük bölümünün parti teşkilatlarından gelen isimlerden oluşması dikkat çekerken, Pursaklar ilçesi adayı olan Ayhan Yılmaz da 25’inci dönemde AK Parti milletvekili olarak görev yapmıştı.
YENİDEN ALTINOK
2004 yerel seçimlerinde AK Parti’den Keçiören belediye başkanı seçilmesine rağmen, 2009 yerel seçimlerinden sonra Melih Gökçek ile yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle partiden uzaklaşan Turgut Altınok, bir defa daha AK Parti amblemi altında seçime giriyor. Altınok, yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle 2014 mahallî seçimlerinde AK Parti yerine BBP’nin Keçiören belediye başkan adayı olmuş ve yüzde 30’un üzerinde oy almıştı.
İŞTE ADAYLAR
Akyurt - Hilâl Ayık
Altındağ - Asım Balcı
Ayaş - Burhan Demirbaş
Bala - Ahmet Buran
Beypazarı -
Tuncer Kaplan
Çamlıdere-
Hazım Caner Can
Çankaya -
Amber Türkmen
Çubuk - Baki Demirbaş
Elmadağ - Gökhan Küçükçelebi
Evren - Hüsamettin
Ünsal
Güdül - Muzaffer Yalçın
Haymana - Özdemir
Turgut
Kahramankazan -
Serhat Oğuz
Kalecik - Duhan Kalkan
Keçiören - Turgut Altınok
Kızılcahamam -
Süleyman Acar
Mamak - Murat Köse
Nallıhan - İsmail Öntaş
Pursaklar -
Ayhan Yılmaz
Sincan - Murat Ercan
Şereflikoçhisar - Melih Memiş Çelik
Yenimahalle -
Veysel Tiryaki
Etimesgut -
Enver Demirel (MHP)
Gölbaşı -
Ramazan Şimşek (MHP)
Polatlı - Mürsel
Yıldızkaya (MHP)