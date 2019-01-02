Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Erdoğan dün Ankara Arena’da gerçekleşen Ankara Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programında yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Başkan adaylarına seslenen Erdoğan “Günün 24 saati, haftanın 7 günü halkın hizmetinde olmayan, kapısı açık bulunmayan, ulaşılamayan hiçbir ismin de AK Parti’de vekil, belediye başkanı, teşkilat yöneticisi olabilmesi mümkün değildir. Diğer partilerden ayıran en önemli özellik budur. Bu güne kadar hizmetlerimizle ve seçimlerde alığımız neticelerle bu bağın ilk günkü gibi sağlam olduğunu görüyoruz. AK Parti bu yüzden her seçimde hazırdır. En iddialı projelerle milletin karşısına çıkacağız. Öyle kararlı olacağız ki iki önemli belediye başkan adayımızla Çankaya ve Yenimahalle’yi alarak Ankara’da dönüşümü başlatacağız. 25 adayımız Cumhur İttifakı olarak Ankara’da dönüşüm değişimi 1 Nisan’da başlatacağız” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki de “Bütün projelerimiz reel ve gerçekçi. Bu projelerimizi perşembe günü kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.