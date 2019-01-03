Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın “Cumhur İttifakı”na ilişkin sözleri başını yaktı. Usta’nın bir gazeteye verdiği röportajda, “Genel Başkanımız ifade etti. Jest ile rest arasında bir harf fark vardır. İttifak olmazsa olmaz değil. Biz, AK Parti tarafından ittifak olmaması yönünde bir tavır gelirse, ona da açık olduğumuzu ifade ediyoruz. Samsun’da AK Parti’den 7 belediye istedik. Ancak 2 belediye verdiler” ifadelerini kullanmıştı. Usta, bu sözlerinin üzerine disipline sevk edildi. “Samsun’da ittifak yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı. MHP’nin görüşleri dikkate alınmazsa, yarışmaktan yanayız” diyen MHP Samsun İl Başkanı Tamer Tekin de görevinden alındı.

Bu gelişmelerin ardından bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Çelik, Twitter’dan, “Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı’nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine İl Başkanımız istifasını Genel Merkez’e sunmuştur. Boşalan Samsun İl Başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir” paylaşımında bulundu.