Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Moises Mba Nchama, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Nchama’nın mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktim etmesi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. 