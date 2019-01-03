Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Moises Mba Nchama, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Nchama’nın mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktim etmesi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Büyükelçisini kabul etti
03.01.2019 - 18:38 | Son Güncelleme: 03.01.2019 - 18:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama’yı kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
596484 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/596484.aspx
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