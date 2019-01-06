Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, aralarında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın da bulunduğu medya kuruluşlarının temsilcileriyle Dikmen’deki Hakimevi’nde buluştu. Bakan Gül, Fetullah Gülen’in iadesi için Türkiye’ye gelen 7 kişilik FBI ekibi ile aralarında geçen görüşmeye dair bilgiler verdi. “Gülen’in iade edilmesini bekliyoruz” diyen Abdulhamit Gül’ün konuşmasından başlıklar şöyle:

FBI heyeti: ABD heyeti, FETÖ konusunun Türkiye için öneminin farkında. New York Bölge Savcılığı’nda bir soruşturma açılıyor. Bu çerçevede bizden bazı bilgiler istendi. Darbe girişimi sonrasında zaten iletmiştik. Dijital delilleri görmek, tanıklara ulaşmak gibi bir talepleri oldu. Orada dava biraz bireylerin üzerinden kara para aklama gibi suçlamalardan gidiyor. New York ve Washington’dan iki savcı geldi. Cumhurbaşkanına yönelik suikastla ilgili dosyalar aktarıldı. Ben heyetin, savcıların şahit olduğu konularla soruşturmanın bu anlamda farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum. Söyleyeceğimiz bir şey, orada farklı lobilerin süreci sabote etmesine sebep olabilir.

Gülen’in iadesi: Bunların terör örgütü olduğu bütün boyutlarıyla ispatlı. Dolayısıyla Amerika mercilerince de bunun tescili önemli. Ama onun dışında da Türk yargısı tescil etmiş zaten. İadeyi hukuk çerçevesinde bekliyoruz. Yani elimizde çok güçlü delillerimiz de var ve sözleşmenin gereği bunu iade etmek zorundalar. Onlar kendi soruşturmaları için geldi, biz de kendi davamızı koyuyoruz. Bunlar dava açılırsa alenileşirse görülür. Bizim de atacağımız adımlar, yapacağımız süreçler var. Şu ana kadar hiçbir olumlu adım olmadı.

BİZ DÜŞMAN DEĞİL SUÇLU ARIYORUZ

Heyetin, sivil imam Kemal Batmaz’ı dinlemesi: Sonuçlanmış bir soruşturma yok. Biz ıslak imzayı görmeden kesin konuşmayız. Soruşturmanın adı, amacına bakıldığında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Davayı bakalım nasıl isimlendirecekler.

Hakan Atilla: Oradaki yargılamalara ilişkin Türkiye’nin itirazları olduğu, bütün suçlamaları reddettiğimiz bir süreç yaşandı. Hakan Atilla’nın da müracaatları var.

FETÖ davaları: Herkesi bir çuvalın içine koyup yargıyı zafiyete uğratmak; FETÖ’nün en istediği konuydu. Biz düşman aramıyoruz, suçlu arıyoruz. Bu sebeple lekelenmeme hakkı getirdik. Savcı soruşturmaya bile gerek duymadan dosyayı kapatıyor; 32 bin 718 kişi için soruşturmaya yer olmadığına dair verildi. FETÖ’den hükümlü ve tutuklu sayısı 31 bin 88 kişidir. Darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan 241’inin sonuçlandı. 15 Temmuz’dan sonra 3 bin 908 hakim ve savcı ihraç edildi. Ancak ‘Biz artık buraya nokta koyduk, hepsi temizlendi’ diyemeyiz.

Mahkûmlara af: MHP’nin teklifini değerlendiriyoruz. İnfaz süreleriyle ilgili düzenleme yapılacak. Yakın zamanda MHP başta olmak üzere bütün siyasi partiler ile masaya oturulur. Denetimli serbestlik anlamında belli suçlarla ilgili değerlendirilebilecek unsurlar mevcut.

DEVLET BAŞKANINA HAKARET EDİLEMEZ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) görev yapacak hâkimin seçilmesi sürecine de değinen Abdülhamit Gül “AİHM, hâkim seçiminde çok objektif davranmadı. Türkiye’nin sunduğu isimler, çok yetkin isimler olmasına rağmen bu konuyla ilgili farklı yaklaşım içerisine girildi” ifadesini kullandı. Bir gazetecinin hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi için yapılan çalışmaları hatırlatması üzerine Bakan Gül “Hayvanlara eziyet edenlerin hapis cezasına çarptırılması konusunda da çalışmalar sürüyor” cevabını verdi. Gül, Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla ilgili soruya “Hiçbir ülkede devlet başkanına hakaret etme özgürlüğü bulunmaz. Eleştiriyle hakaret farklı şeyler” şeklinde konuştu.



