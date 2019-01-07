Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

AK Parti ve MHP 31 Mart’ta yapılacak iş birliği için çalışmaların sonuna geldi. Kamuoyuna sunulacak program öncesi iki partinin sahada nasıl çalışacağı da belli olmaya başladı. Cumhur İttifakı, 30 büyükşehir ve ilçelerinde yapılacak ittifakın kapsamının açıklanmasının ardından sahaya inecek. Hem AK Parti hem de MHP teşkilatı sahada çalışmalarını yaparken ittifakın ruhuna zarar getiren davranış ve açıklamalardan kaçınacak.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul’daki ortak adayı Binali Yıldırım İstanbul 3’üncü bölgede il istişare toplantısı yapmış, bu toplantıya MHP’li vekiller de katılmıştı.

İstanbul’da olduğu gibi adayların yaptığı toplantılara her iki partinin üyeleri de katılacak. İttifak yapılacak olan 30 büyükşehirde ortak hareket edilecek. Çalışmalarda ittifakın siyasi birlikle sınırlı olmadığı, devletin ve milletin bekası için ortak hareket edildiği vurgulanacak.

Birlik ve beraberlik ruhu tam manasıyla sahaya yansıtılacak. Adayların Cumhur İttifakı’nın adayı olduğu benimsenecek ve ittifakın adayına oy istenecek.

Hazırlanacak takvimle ittifakın adayları için kapı kapı dolaşılacak, çalmadık kapı bırakılmayacak. MHP, 27 büyükşehirde ve iş birliği yapılan illerde AK Parti’ye, AK Parti de 3 büyükşehir ve iş birliği yapılan illerde MHP için oy isteyecek.

Daha önce Ankara ve Adana’da yapılması planlanan ortak mitingin İstanbul’da Cumhur İttifakı’nın temelini oluşturan Yenikapı’da da yapılması öngörülüyor. Burada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajlarında işaret ettiği Yenikapı ruhunun canlı tutulması hedefleniyor.