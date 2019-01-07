FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, eski CHP Milletvekili Eren Erdem’in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Erdem’in "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsini istedi.
Eren Erdem'e 19 yıla kadar hapis istemi
07.01.2019 - 14:34 | Son Güncelleme: 07.01.2019 - 14:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, eski CHP Milletvekili Eren Erdem’in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Erdem’in "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsini istedi.
Etiketler : Eren Erdem,
597078 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/597078.aspx
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