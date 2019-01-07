Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, eski CHP Milletvekili Eren Erdem’in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Erdem’in "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsini istedi.