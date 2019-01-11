Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Yerel seçimler için aday belirleme sürecine hız veren AK Parti ay sonuna kadar tüm belediye başkan adaylarını açıklayacak. Belediye başkanlarının açıklanması sonrasında ise belediye meclisi ve il genel meclisi adayları belirlenecek. Adaylıklar için başvurular devam ediyor. 2014 yerel seçimlerinde 19 bin olan başvurular bu yıl 2 katına çıkarak 35 bine ulaştı. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Öte yandan belediye ve il genel meclisi adaylarının belirlenmesi sırasında üç aşamalı bir komisyon kurulacak. İlk aşamada ilçe ve belde adayları, o ilçenin teşkilatı tarafından değerlendirilecek. Daha sonra bu değerlendirme il başkanlığına gönderilecek. İl Başkanlığı o ilin adayı ve teşkilat yöneticileri listelerde ikinci bir değerlendirme gerçekleştirecek. İllerde yapılan değerlendirme rapor halinde Genel Merkeze gönderilecek. Genel Başkan Yardımcılarının başında olduğu komisyon kendi bölgeleri için değerlendirme yapacak ve listelere son şekil verilecek. Belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri için kriterler de belirlendi. Buna göre, mühendis, mimar, çevre mühendisi, hukukçu, mali müşavir, şehir planlamacısı, muhasebecilere öncelik tanınacak. Bunun yanı sıra belediye başkan adayı ile akrabalık ilişkileri bulunan, belediye ile iş ilişkisi olan isimler de listelere alınmayacak. Değerlendirmeler en geç 18 Şubat tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.