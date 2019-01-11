Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletler için bazen diplomasiyle, askeri güçle, ekonomik güçle kazanılamayacak başarıların bir sanat eseriyle kazanıldığını belirterek, “İletişimin hızının baş döndürdüğü günümüzde kültür ve sanatın etkileme ve dönüştürme gücü geçmiş zamanlarla kıyaslanmayacak kadar önemli hale gelmiştir” dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: Kültür ve sanata önem veren devletler, sadece dönemlerinde itibar kazanmakla kalmadı, tarihin sayfalarında kadim bir medeniyet olarak kaydedilme şerefine de nail oldu. İnsanlar ve devletler gelip geçmiştir ama bu değerler günümüze ulaşmıştır. İnşallah gelecek kuşaklara da aynı şekilde miras kalacaktır.”

“Selçuklu ve Osmanlı başta olmak üzere, coğrafyamızda kurulan devletlerin bugüne ulaşan izleri medeniyetimizin ve kültürümüzün bu topraklara vurulmuş birer mühürleri gibidir.” diyen Erdoğan, kendilerine düşen görevin devralınan büyük medeniyet hazinesine yakışır şekilde davranmak, kültür, sanat ve mimari alanda altına imza atılacak yeni eserlerle ecdada layık, evlada örnek teşkil etmek olduğunu kaydetti.

MESAFE KATEDEMEDİK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, şehrin diğer meselelerine çözüm üretmenin yanı sıra kültür ve sanat alanında da çok büyük işlere, eserlere, çalışmalara imza attıklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Hükümetlerimiz döneminde de kültür sanat alanına hep özel önem verdik. Bu yöndeki projeleri özellikle himaye ettik. Kültür ve sanat insanlarımızla sürekli istişare halinde olmaya, onların birikimlerinden istifade etmeye ihtimam gösterdik. AK Partili belediyeleri de bu doğrultuda teşvik ederek medeniyet değerlerimize sahip çıkılmasını sağlamaya çalıştık. Buna rağmen hep söylediğim gibi geçtiğimiz 16 yıla baktığımda kültür sanat alanında yeteri kadar mesafe kat edememiş olmamızdan dolayı hep hayıflanırım, iç geçiririm. Kültür sanat meselesini ülkemiz ve milletimiz bakımından en az terörle mücadele, en az dış politika, en az temel hizmet alanları kadar önemli bir beka meselesi olarak görüyorum. İnşallah yeni dönemde bu eksiğimizi giderecek, ülkemizde kültürü, sanatı, mimariyi, şehirciliği hak ettiği seviyeye getireceğiz. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımıza çok büyük görevler düşüyor.”