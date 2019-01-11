Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelen Destici, kendi adaylarıyla seçimlere katılacaklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Hassas olduğumuz bölgeler var. PKK’nın maşası haline gelmiş, HDP’nin güçlü olduğu, kayyum atananlar yerlere büyük hassasiyet göstereceğiz. HDP yerine bölgelerde hangi siyasi parti olursa olsun destekleyeceğiz. Örnek olarak Ağrı’da AK Parti’yi destekleyeceğiz. Yalnız, Tutak ilçesinde de hem AK Parti’nin hem de MHP’nin bizi desteklemesini istiyoruz. Çünkü burada hassasız. O belediyeler PKK’nın eline geçmemeli. PKK’nın buralardaki mali kaynağı kullanmaması gerekiyor.”