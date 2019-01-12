Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılmama kararı aldıklarını açıkladı. Bu kararlarının boykot olmadığını dile getiren Şahin, ileriye dönük hedefe ulaşma ve ekonomik nedenlerden dolayı böyle bir karar verdiklerini belirtti.