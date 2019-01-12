HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılmama kararı aldıklarını açıkladı. Bu kararlarının boykot olmadığını dile getiren Şahin, ileriye dönük hedefe ulaşma ve ekonomik nedenlerden dolayı böyle bir karar verdiklerini belirtti.
HÜDA PAR, yerel seçimlere katılmama kararı aldı
12.01.2019 - 11:15 | Son Güncelleme: 12.01.2019 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılmama kararı aldıklarını açıkladı.
Etiketler : Hüda Par,yerel seçim,
597858 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/597858.aspx
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