Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti Kocaeli Aday tanıtım toplantısında, tribünleri dolduran partililerinin tezahüratları arasında konuşması için sahneye çıktı.

13 yaşındaki Emirhan Soydan, Erdoğan'a sesini duyurmak için konuşması boyunca, “Cumhurbaşkanımız sizi çok seviyorum.” diye bağırdı.

"DEDEN KURBAN OLSUN SANA"

Kendisine seslenen çocuğa yanıt veren Erdoğan, “Deden kurban olsun sana. Ben de seni seviyorum.” diye seslendi.

"BENİ DE AĞLATIRSIN"

Erdoğan’ın, kendisine seslenmesi sonrasında küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan küçük çocuğu gören Erdoğan, "Ağlamak yok beni de ağlatırsın." diye yanıt verdi.