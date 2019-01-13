Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “12 Ocak 2019 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te meydana gelen patlama sonucunda ölü ve yaralıların olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Patlama neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınları başta olmak üzere Fransa halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.