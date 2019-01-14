Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

AK Parti, Türkiye’nin terör örgütüne yönelik operasyonlarını Kürtlere yönelikmiş gibi gösterme çabasına karşı harekete geçti. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, algı operasyonlarına karşı Avrupalı muhatapları başta olmak üzere yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi. Yılmaz özetle şunları söyledi: Suriye bağlamında çok yanlış söylemler duyuyoruz. Sanki PKK ile Kürtler özdeşmiş gibi PKK- YPG terör örgütlerine yönelik Türkiye’nin politikalarını operasyonlarını Kürtlere yönelikmiş gibi göstermeye çalışanlar var. Gerçeklerle bağdaşmayan, çok talihsiz bir yaklaşım. Bunun iki temel problemi var. Birincisi, terör örgütlerini özdeşleştirdikleri geniş topluluklara hakaret etmiş oluyorlar. Örneğin DEAŞ’ı ‘İslami’ diye nitelendirenler aslında bütün Müslümanlara hakaret etmiş oluyor. PKK ile Kürtleri özdeşleştirenler de aslında en büyük hakareti Kürtlere yapmış oluyor. Kürtlerin tamamını terör örgütüymüş gibi konumlandırmış oluyorlar. İkincisi ise bu yanlışı yapanlar terör örgütlerine güç vermiş oluyor. Terör örgütleri zaten bu tür kavramları kullanarak kendilerini daha geniş topluluklara yaslama ve meşruiyet kazanma çabası içinde. Onları bu geniş topluluklarla özdeşleştirenler sadece onlara hakaret etmiş, terör örgütlerine de aslında güç vermiş oluyorlar. Türkiye’nin pozisyonu açık ve net. İçerde de dışarda da Türkler, Kürtler, Türkmenler, Araplar hepsi bizim kardeşimiz. Biz hiçbir zaman başka bir ülkenin toprağında gözü olan bir ülke olmadık. Bizim tek amacımız hem kendi sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, hem de komşularımızın güvenliğine, huzuruna katkıda bulunmak. Suriye’yi bölmeyi parçalamayı hedefleyen farklı güç odakları var. Türkiye, bir taraftan sahada operasyonlar yaparken bir taraftan da siyasi çözüm için mücadele veriyor.