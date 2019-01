Türkiye Gazetesi

AK Parti Belediye Başkan Adayları AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret ederek partililer ile bir araya geldiler. Ziyarette konuşan AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, adaylara hayırlı olsun dileklerini ileterek, 31 Mart seçimlerini ilçe merkezi ve beldelerin tamamında kazanmak için tüm teşkilat yapılarıyla var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Daha sonra sırayla Kandilli Belediye Başkanı Adayı Mustafa Güldalı, Gülüç Belde Belediye Başkanı Adayı Gökhan Demirtaş ve Ormanlı Belediye Başkan Adayı Bayram Başol söz alarak, aday gösterilmelerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler ve seçimleri kazanmak için gece gündüz çalışacaklarını söylediler. Ak Parti Kdz. Ereğli İlçe Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, ilçeye yapılacak ekonomik yatırımlar ile istihdamın arttıran, yaşam kalitesini yükselten ve kolaylaştıran projelere öncelik vereceğini söyledi. Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın başlattığı projelere aynen devam edeceğini vurgulayan Şahin konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Hep arkadaşlarım için oy istedim ama ilk defa bu yıl kendim için oy isteyeceğim. Tabi bu oyu kendimiz için istemiyoruz. Daha güzel bir Ereğli için istiyoruz. Ereğli’nin sıkıntılarını biliyoruz. Yıllarca siyaset yaptım Ereğli’nin her köyünü, her beldesini, her mahallesini onlarca kez ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın hep içinde olduk. Mesleğimiz itibariyle de tüccarın, sanayicinin, esnafın içinde olduk. Bu şehrin değerlerini biliyoruz. Bu şehirde sahip olduğumuz o kadar büyük değerler var ki; ama bu değerleri istediğimiz kadar, istediğimiz ölçüde harekete geçiremiyoruz. Bu varlıklarımızı değerlendiremiyoruz. Hak ettiğimiz yere gelmekte zorlanıyoruz. Ereğli’ye bir abi lazım, o abi de desteğinizle ben olmak istiyorum. Öncelikle biz tüm Ak Partililer etle tırnak gibi olmalıyız. Bizim milletvekilimiz kim?

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Onu mahcup etmek bize yakışır mı?..Hepimiz kardeşiz, dostuz. Hepimizin birbirinde hakkı var, hukuku var. Biz bütün teşkilat yapımızla birlikte etle tırnak gibi olursak, hiçbir sıkıntımız olmaz. Ufak tefek kırgınlıklar olabilir, onlar da üç beş güne geçecektir. Bugün belediye başkan aday adaylarımızın çoğu aramızda hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Herkesle uyum içerisinde birlikte hareket edebilecek bir insanım. Yaşadığımız tecrübelerle birlikte Ereğli için en güzel belediye meclis listeleri yapılacaktır. Bundan emin olun. Pırıl pırıl, tertemiz, şaibesiz, Ereğli’nin tüm yapısını yansıtan bir liste olacak bu, Ereğli halkının karşısına böyle çıkacağız. 31 Mart seçimlerini alacaklarına inandığını söyleyen Şahin, “fakat bunun şartları var. Biz teşkilatımızla birlik içinde olacağız. Eski-yeni bütün meclis üyelerimiz, aday adaylarımız, eski-yeni yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız hep beraber hareket edeceğiz. Gidilmedik ev, sıkılmadık el bırakmayacağız. Ereğli’nin sorunlarını da biliyoruz. Öncelikle ekonomik sorunlarımız var. Gençlerimizin geleceğe yönelik problemleri var. Ben belediye başkanı olduğum takdirde; belediye imkanlarından öncelik sırasını ekonomik yatırımlar alacak. Yani şehirde istihdamı, ekonomiyi destekleyecek, yeni iş alanları açacak destekleri yapacağım. Belediye bütçesinden bütün bunları ayarlayacağım. Çünkü karnı aç olan bir insanın, yiyecek ekmeği olmayan bir insanın çokta lüks sokaklarda gezmesinin bir anlamı olmuyor. Önce insanların karnının doyması lazım. İşsiz, evlenemeyen gençlerimiz var; o yüzden ileride bu projeleri açıklayacağım. Şunu bilin ki; projelerimizin bir kısmı kesinlikle şehirde istihdamı arttıran, yaşam kalitesini yükselten projeler olacak. Küçük küçük dokunuşlarla çözebileceğimiz o kadar çok sorun var ki ve Sayın belediye başkanım Hüseyin Uysal’ın yaptığı o kadar güzel işler var ki bunların tamamını devam ettireceğiz. Çeşitli sebeplerle yapamadığı ya da eksik kalanları tamamlamak bizim boynumuzun borcu. Ona da buradan teşekkür ediyor ve selamlarımı gönderiyorum. İnşallah Ereğli’de seçimleri kazandığımızda tüm Ereğli’nin belediye başkanı olacağız. Partizanlık yok, ayrı gayrı yok. Parti rozetimizi bir kenara bırakıp tüm hemşerilerimize hizmet edeceğiz. Ben bunun sözünü veriyorum. ”



Program adayların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.