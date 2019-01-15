Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Derneği'nce bir otelde düzenlenen "Trafik Güvenliğinde Etkin Çözüm, Psiko-Teknik Çalıştayı"nda, trafik kazalarına ilişkin önemli bilgiler verdi.

DİZİLER MERCEK ALTINDA

Televizyon dizilerinin takip edildiğini anlatan Süleyman Soylu, "Bunun için özel bir komisyon kurduk, özel bir jüri seçtik. Televizyon dizilerinde kim trafik kurallarına hassasiyet gösteriyor, kim göstermiyor, sonucunda bunları sıralayacağız. En çok hassasiyet gösterenleri, kamuoyu, bakanlık olarak teşekkürlerimizle beraber bildirmeye çalışacağız." diye konuştu.

KURALLARA UYANLAR SIRALANACAK

İçişleri Bakanı Soylu, "Televizyon dizilerinde kim trafik kurallarına hassasiyet gösteriyor, kim göstermiyor, sonucunda bunları sıralayacağız. En çok hassasiyet gösterenleri, bakanlık olarak teşekkürlerimizle beraber bildirmeye çalışacağız." dedi.