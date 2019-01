Türkiye Gazetesi

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, vatandaşın Cumhur İttifakı’ndan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyerek “İttifak bozulmuş olsaydı ve bir araya gelemeseydik emin olun vatandaş hepimizi çok suçlardı” diye konuştu. Gazetecilerle dün bir araya gelerek hem Ankara projelerini anlatan hem de soruları cevaplayan Özhaseki özetle şunları söyledi: Seçim çalışmaları kapsamında MHP teşkilatlarını da ziyaret ediyorum. Müthiş bir ilgiyle karşılıyorlar. Çok sıcak karşılama oluyor. Şu ana kadar hiç ihtilaf yaşamadık. Tabii burada Devlet Bahçeli beyin tavrı çok önemli. Devlet Bey’in ‘Belediye mi beka mı?’ sözünü çok önemsiyorum. Yüzlerce belediye feda olsun hiç önemli değil, beka çok önemli. Defalarca gerek Cumhurbaşkanımız, gerekse Devlet Bahçeli beyin söylediği ve altını çizdiği gibi ‘Ya şu il sizin olsun, bu ilde bizim olsun, hadi 10 ilçe sizin olsun, 20 ilçe de bizim olsun. Affedersiniz at pazarlığı gibi bir pazarlığın içinde olmadık. Bunu doğru bulmadığımız gibi seçmene de saygısızlık olarak görüyoruz.

Partilerimiz ne yazık ki hâlâ eski model işlerle uğraşmaya devam ediyorlar. Özellikle bizim ana muhalefet hiç değişmiyor. Bu konuda algı operasyonu çekmeye de devam ediyorlar. Anketler yayınladıklarını söylüyorlar. Belirli, kendilerine has basın yayın organlarında yayınladıkları o anketlerde çok daha gerilerde olduğumuzu söyleyeme çalıyorlar. Kendi adaylarının, tutmayan adaylarının tuttuğunu ifade etmeye çalışıyorlar, gayret ediyorlar, parlatmaya çalışıyorlar. Bütün bunlara şahit oluyoruz. Kayseri’ye kadar ekip gönderdiler. Orada kendilerine has, yakın gazetecileri buldular. Partilerine gittiler. ‘Haseki’nin ne açığı var, acele bize söyleyin, nerelerden vurabiliriz’ dediler. Ben, belli grupların ta ABD’ye kadar arayıp, elinizde bant var mı, bir şey diyor musunuz, ses kaydı var mı? diye sorduklarını biliyorum. Arife tarif gerekmiyor. Kimlerin yaptığını tahmin edersiniz.