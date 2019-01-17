Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen partisinin İl Başkanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tutum ve tweetlerine ilişkin Bahçeli, "Trump'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz" dedi. Bahçeli, güvenli bölge tanımının PKK/YPG'den arındırılmış bölge anlamına geldiğini belirterek, bölgede terör örgütleri varsa güvenli bölge olarak bahsedilemeyeceğini, bahsedilecek şeyin temizlemek olması gerektiğini vurguladı.



Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı kapsamında aday belirleme çalışmalarına ilişkin soru üzerine Bahçeli, "30 büyükşehirde 27 il AK Parti'ye, 3 il MHP’ye bırakıldı. 30 büyük şehrin illerinde ise değerlendirmeler yapılmış, bağlı ilçelerde de paylaşımlar söz konusu olmuş. Öyle pazarlık değil, 2014-18 verileri ışığında gerçekleşti. İkinci prensip 51 ilde her parti kendi adaylarıyla seçime katılacaktır. Kesinleştikten sonra zillete kaptırmamak için cumhuru tercih edeceğimiz her zaman olağandır" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soruya ise Bahçeli, "Bizden talep gitmesi nezaketli olmaz. Ama Cumhurbaşkanımız herhangi bir ülke ve uluslararası görüşlerini bizle paylaşmak isterse davet eder, biz de gideriz" yanıtını verdi.



"SÜRPRİZLER OLABİLİR"

Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın partiden ihraç edilmesine ilişkin Bahçeli, "Merkez Disiplin Kurulu, Samsun'da yapmış olduğu açıklamalar sırasında ortaya koyduğu tutum, davranış ve görüşlerin parti görüşümüz ile bağdaşmayacağı konusunda kararını vermek suretiyle partimizden ihraç etmiştir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, seçim kampanyalarına ilişkin güzel bir propaganda süreci yaşanacağına inandığını ifade ederek, sürprizler olabileceğini söyledi. Bahçeli, Cumhur İttifakı toplantılarına ilişkin de küstüm otu oynanmayacağını ve gerekli toplantılara katılacaklarını belirtti.