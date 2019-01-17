Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Akar, Polonya Millî Güvenlik Bürosu Başkanı ve Devlet Bakanı Pawel Soloch ile makamında görüştü. Akar daha sonra, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile makamında bir araya geldi. Millî Savunma Bakanı Akar, kendisini makamında ziyaret eden 29'uncu Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Mehmet Erten ile de bir görüşme gerçekleştirdi.