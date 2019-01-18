Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca tanınmış sanatçı Fazıl Say'ın bugün akşam Ankara'da gerçekleşen "Truva Sonatı" konseri sanat dünyası kadar siyaset dünyasından katılımlar da dikkat çekti. Say, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konserine davet etmiş Erdoğan ise "program uyarsa gelebilirim" mesajı vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile konsere katılırken Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'den de geniş bir katılım gerçekleşti. Konsere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı nedeniyle konserin yapılacağı salon içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Davetliler de yüksek güvenlikten geçirilerek içeri alındı.