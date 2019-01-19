Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mevcut Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın yeniden aday gösterilmemesinin ardından CHP ilçe örgütünde yaşanan kriz, CHP Kuşadası ilçe Başkanı Ahmet Ekmekçi ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin Aydın il başkanlığı tarafından görevden alınmasıyla son buldu. Yazılı bir açıklama yapan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, “ Partimizin güçlü ve uyumlu bir şekilde yerel seçim çalışmalarına devam edebilmesi hususunda; CHP İl Yönetim Kurulu kararı ile Kuşadası İlçe Başkanı ve yönetimi bugün itibari ile görevden alınmıştır. Önümüzdeki günlerde güçlü bir Kuşadası için, ortak akılla, dinamik bir örgüt oluşturacağız. Hep birlikte, el ele, kol kola Cumhuriyet Halk Partisi davasına, Türkiye Cumhuriyeti sevdamızla sahip çıkacağız “ dedi.



Zafer Hacısalihoğlu