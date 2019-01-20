Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Samsun’un bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inancını dile getiren Erdoğan, “Hem millet hem de AK Partililer olarak birlik ve beraberlik içinde düşmanı sevindirmeyelim. İnsaf ederek, aydınlık geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğini inşallah hep birlikte yüceltecek, hep birlikte zafere taşıyacağız” dedi.

TÜRKİYE NE ZAMAN YÜKSELİŞE GEÇSE...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’nin ne zaman yükselişe geçmişse, ne zaman kendine büyük hedefler belirleyip oraya doğru yürümeye başlamışsa önüne hep tuzakların döşendiğini belirterek, “Kimileri bilerek, kimileri bilmeyerek içimizdeki gafillerden bazıları da bu oyunda figüranlık yapmıştır. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde başlatılan atılımların tek parti ve milli şef eliyle birer birer akamete uğratılması işte bunun bir örneğidir” diye konuştu.

Şehit Başbakan Adnan Menderes’in demokraside ve ekonomide önünü açtığı Türkiye’nin, 27 Mayıs darbesiyle istikrarsızlık batağına sürüklenmesinin de böyle bir oyun olduğunu ifade eden Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın binbir zahmet ve emekle inşa ettiği özgürlük ve kalkınma ikliminin, uzun koalisyon yıllarında zehirlenmesinin de aynı tezgâhın bir parçası olduğunu anlattı. Türkiye’nin, 16 yıldır yükseliş dönemini yaşadığını ve yolunu aydınlık istikamette sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ama yine önümüze tuzaklar konuyor. Son 5-6 yılda yaşadığımız hadiseleri şöyle bir gözünüzün önünden geçirin. Hangisi bu ülkenin ve milletin menfaatini düşünen zihinlerin işi olabilir? Gezi olaylarıyla bu ülke çevreci mi yapılmak isteniyordu, asla. 17/25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimiyle hukukumuz mu tahkim edilmek isteniyordu, asla. PKK’nın ve FETÖ’nün saldırılarına verilen destekle Türkiye’nin demokrasisi mi güçlendirilmeye çalışılıyordu, asla. Çukur eylemleriyle birliğimize, beraberliğimize mi destek veriliyordu, asla. Kesinlikle hayır.”

KİMLERLE YAN YANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır ötesinden Türkiye’ye yöneltilen tehditler karşısında ülkesinin değil teröristlerin yanında yer alanların, ülkenin geleceğini asla düşünmediğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşte Bay Kemal... Avrupa’ya gidiyor, Almanya’da kimlerle yan yana resim çektiriyor. Avrupa Parlamentosu’nda YPG paçavrasıyla resim çektirenlerle yan yana o da poz veriyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Bunlar bu. 15 Temmuz darbe girişimiyle istiklalimiz ve istikbalimiz mi teminat altına alınacaktı, asla. Avrupa başta olmak üzere ülkemizi dışarıdan yıpratmaya çalışanların değirmenlerine su taşıyanlar milletimizin refahını mı yükseltmenin peşindeler, asla. Yeni yönetim sistemimizi yerden yere vuranlar ellerine fırsat geçse eski sisteme mi dönecekler, kesinlikle hayır. Tüm bu gayretlerin amacı Türkiye’nin önünü keserek yeniden türbülansa girmesini, patinaj yapmasını sağlamaktır. Bu işin başını çeken CHP’nin, kimlerle birlikte hareket ettiğine baktığınızda amacı zaten açıkça görürsünüz.”

BAY KEMAL’İN DERDİ YALAN, İFTİRA

16 yılda Samsun’a yapılan hizmetleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Şimdi Bay Kemal diyor ki ‘Çiftçiler aç.’ Bay Kemal diyor ki ‘Çiftçilerin ellerinden toprakları alındı.’ Eline, diline dursun. Samsunlu çiftçilerimize 2 ka-trilyon lira tutarında tarımsal destek verdik ama bundan haberi yok bunun. Haberi olmaz da çünkü bunun derdi yalan, bunun derdi iftira. Aldığım paraları görüyorsunuz değil mi? 1,5 milyona yakın tazminata mahkûm oldu. İşi gücü yalan. Şu anda devam eden mahkemeler var. Onlardan da gelecek. Ama şimdi bunun için bir de bunun tazminatlarını ödemek üzere bir tazminat komisyonu CHP’nin içinde kurdular. Para topluyorlar şimdi milletvekillerinden. Onlardan toplanan parayla tazminatı ödeyecekler. Onun için de rahat rahat yalan söyleyebiliyor.”

8 BAŞKAN YENİDEN ADAY

Mustafa Demir’i daha önce Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 17 ilçe belediye başkan adayını duyurdu. 8 ilçede mevcut belediye başkanlarını yeniden aday olarak gösteren AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Asarcık ve Alaçam ilçelerinde aday çıkarmayarak MHP’nin adaylarını destekleyecek.

TELEFONDA KIZ İSTEDİ

Erdoğan, Vezirköprü Devlet Hastanesinde görevli doktor İ.Hakkı Karakuş’un, evlenmek istediğini söylediği doktor Seçil Usul’un ailesini telefonla arayarak kızlarını istedi. Usul’un babasından olumlu cevap alan Erdoğan, “İki gencimizi sevindirdin, mutlu ettin. Hayırlı işte acele etmek lazım, fazla da uzatmayın.” dedi.