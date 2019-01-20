Bakan Akar'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' mesajı
20.01.2019 - 18:09 | Son Güncelleme: 20.01.2019 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Akar: 'Mehmetçik, diğer harekatlarda olduğu gibi, Zeytin Dalı Harekatı'nda da bir destan yazmış, büyük bir başarı elde etmiştir. Şu anda önümüzde duran problem sahası Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla ilgili hazırlıklarımız planlarımız yapıldı, lojistik desteğimiz tam. (Fırat’ın doğusu ve Münbiç'teki terör hedefleri) Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacak.'
Etiketler : Bakan Akar,