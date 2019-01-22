Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin seçim kampanyasının "ittifak ruhu" üzerine kurulduğunu açıklayarak kampanya konsepti olarak "İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar" temel sloganını belirlediklerini duyurdu.

Bu sloganın yanı sıra “Sağduyunun Birlikteliği, Cumhur İttifakı" ve "Türkiye Ehline Emanet" gibi sloganlar da seçim sırasında kullanılacak. 31 Mart’ta Cumhur İttifakı'nın performansının ölçüleceğini dile getiren Yalçın, "O bakımdan, 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinde de ekseriyetle parti ve ittifak tercihinin öne çıkacağını öngörmekteyiz. Sandığa giden seçmenin çoğunlukla 'Hangi partiyi destekliyorsam, hangi partiye kendimi ait hissediyorsam, hangi ittifakta ülkem, bölgem ve halkım adına yarar görüyorsam onun adayına oyumu veririm.' düşüncesiyle hareket edeceğini söylemek abartılı olmayacaktır. Denilebilir ki 31 Mart Yerel Seçimleri klasik bir mahallî seçim olmasının ötesinde millî mutabakat ruhunu sandığa yansıtan bir seçim olacaktır."