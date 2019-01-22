MHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel (55) 3 gün önce seçim çalışmalarını sürdürürken rahatsızlandı. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Demirel, yakınları tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Demirel, Ankara'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi süren Ahmet Demirel, bu sabah hayatını kaybetti.
MHP'li Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti
22.01.2019 - 15:53 | Son Güncelleme: 22.01.2019 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde MHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler : MHP,Belediye Başkan adayı,
599633 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/599633.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER