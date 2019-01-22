TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ı telefonla aradı. TBMM Başkanı Yıldırım, Tanal’a vefat eden ağabeyi Mehmet Hanifi Tanal için taziye dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Yıldırım'dan CHP'li Tanal'a taziye telefonu
22.01.2019 - 21:53 | Son Güncelleme: 22.01.2019 - 21:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ı telefonla arayarak, vefat eden ağabeyi Mehmet Hanifi Tanal için taziye dileklerini iletti.
Etiketler : TBMM Başkanı Yıldırım,
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