Rusya Devlet Başkanı Putin, basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurladı.
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle uğurladı
23.01.2019 - 22:52 | Son Güncelleme: 23.01.2019 - 22:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi
Etiketler : Putin,
599876 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/599876.aspx
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