Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Preca, ortak açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İki ülke arasındaki ticaret hacmini ilk etapta 1 milyar dolara çıkarmak için mutabakata vardık."

"Fırsat verilmesi halinde Türk şirketleri Malta'ya önemli katkılarda bulunacaklardır. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanı'nın destek vereceğini temenni ediyorum."

"Malta, Türkiye'nin AB üyeliğinin güçlü savunucularından biridir, bundan dolayı teşekkürlerimi belirtmek isterim. Bu desteklerinin devam edeceğine inaniyorm."

"AB ile vize serbestisi ve Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi, Malta ile ilişkilerimizi güçlendirecektir, bu konuda desteklerini bekliyoruz."

"AB SÖZÜNÜ TUTMADI"

"AB, göç sorunu için bize verdiği 6 milyar euro destek sözünün sadece 1,75 milyar euro gibi bir miktarı verildi. Yaptığımız harcama 35 milyarı geçti."

Malta Cumhurbaşkanı Preca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Preca, devlet başkanları nezdinde ilk kez bir araya geldiklerini, bundan onur duyduğunu söyledi. Preca, konukseverlik için de teşekkür etti.

PRECA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Malta Cumhurbaşkanı, Kerç Boğazı'nda hayatını kaybeden Türk denizciler için başsağlığı dilediğini de sözlerine ekledi.

Preca, Türkiye'nin bölge barışı için katalizör görevi üstlendiğine dikkat çekti.

"Türk yatırımı, şu anda ülkemizde en büyük 2. yabancı yatırımı durumunda. Ortak bir isteğimiz var; halklarımızın refahı, barışı..."

"Malta olarak Türkiye'nin AB'ye katılımını desteklemeye devam edeceğiz. Malta'nın hem vizyonu hem misyonu gereği Avrupa Birliği'nin genişlemesini destekliyoruz."

Açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Preca, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Malta adına gelen soruda, iki ülkenin ileriye dönük, hangi alanlarda yatırım ve ticari faaliyetlerin söz konusu olabileceği iletildi.

"İKİ TARAFTA DA ENERJİ VE İSTEK VAR"

Malta Cumhurbaşkanı Preca, potansiyel alanların fazlalığına dikkat çekti. Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin Türkiye'de yapılacağını söyleyen Preca, potansiyelin buradaki toplantıda keşfedileceğini söyledi. İki tarafta da enerji ve isteğin olduğunu hissettiğini söyleyen Preca, dolayısıyla kararlılığın çok kesin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alt ve üst yapı yatırımlarına dikkat çekti:

"Turizm noktasında da Türkiye'nin ispat edilmiş başarısı var, Malta da turizme açık bir ülke, iki ülke arasında belki üçüncü bir ülke de dahil edilerek paket turizm adımı atılabilir."

"Dil eğitiminde Malta'nın başarısı önemli. Biz gençlerimizi Malta'ya da gönderiyoruz. hepsinden önemlisi savunma sanayi, Türkiye çeşitli alanlarda kendini ispat etti. Bu konuda da işbirliğine gidebiliriz. İlaç sektöründe yine Malta ile işbirliğine girmemizi çok anlamlı buluyorum."

YENİLENEBİLİR ENERJİDE İŞBİRLİĞİ

"Enerji noktasında Türkiye Malta arasında işbirliğini yenilenebilir enerji alanında yapabiliriz. Rüzgar olabilir, güneş olabilir, tüm bunlarda alt yapısı olan bir ülkeyiz. Bu danışmaya biz her zaman hazırız."

Türkiye adına gelen soruda, Erdoğan-Maduro görüşmesi ve Venezuela'daki gelişmeler soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'da yaşanan olayları ve Maduro ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı:

"15 Temmuz'da Maduro bizi hiç gecikmeden aramıştı. Biz tanışmıyorduk ama darbe girişimiyle tanışmış olduk."

"Sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Trump'ın açıklaması, demokrasiye inanmış bir insan açısından beni şok etmiştir, ben de Rusya'dan dönerken Maduro'yu aradım. Kendisine çok açık ve net "Demokrasi dışı gelişmelere asla prim verme, dik dur" dedim."

"15 Temmuz darbe girişimi yapıldığı zaman, AB Türkiye'yi aramadı. Müzakere masasında Türkiye'yi aramadılar. Aradan haftalar geçti, sadece İngiltere bizi aradı. Bunun dışında arayan olmadı. Bunlar da bizim kayıtlara giriyor, kim demokrat, kim değil biliyoruz."