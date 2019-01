Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen “Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplan-tısı’’nda konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin iyice yerleşip kökleşmesi hayat memat konusu olduğuna dikkat çeken Bahçeli “1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Bu yeni sistemin mimarlarından birisi de MHP’dir. Cumhuriyet’in 100. yıldönümüne, yani 2023’e; huzur, istikrar, derlenmiş toparlanmış, kronik sorunlardan kurtulmuş şekilde mutlaka erişeceğiz. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri yeni hükûmet sisteminin ilk demokratik imtihanıdır. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meselesidir. Ancak önümüzdeki seçimde bizim için beka her şeyin önünde ve üstündedir. Beka yoksa belediye taş yığını, beton yıkıntısıdır” dedi.

CHP’Lİ İNCE’YE SERT SÖZLER

İsim vermeden “Yerel seçimi beka sorunu olarak anlatmak zekâ sorunudur” diyen CHP’li Muharrem İnce’ye tepki gösteren MHP lideri, şöyle devam etti:

Malum zillet korosu hep bir ağızdan soruyor, Mahalli idareler seçimlerinin bekayla ne ilgisi varmış? İnce ince nifak taşları döşeyen, kıyıda köşede, orada burada partisinin genel başkanını hedef alan bir zat da, Cumhurbaşkanı adaylığında yaşadığı şok ve hezimeti atlamadığından ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir noktaya savrulmuştur. Aklı epey incelmiş bu zavallıya göre, sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak olsa olsa zekâ sorunuymuş. Bu yaklaşımdan da uzak durulması lazımmış. Gerçi gafile kelam, nafile kelamdır, ama yine de biz hak edene hak ettiği gibi söyleyeceğiz. Bu ucube zihniyete layık olduğu muameleyi yapacağız. Vay densiz vay, bekayı zekâ sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir, ancak senin gibi sabah başka akşam başka konuşan çarkı feleklerin üslubudur. Be hey cahil, be hey zalim, be hey zillet ittifakı, hakla batılın, doğruyla yanlışın, caniyle şehidin, aynı safta toplandığını, aynı hizaya geldiğini bir kez olsun gördünüz, bir kez olsun duydunuz mu? Kimin ne söylediğinin önemi yoktur. 31 Mart 2019 Mahallî İdareler seçimleri beka seçimidir.

ALAYININ OYUNUNU BOZACAĞIZ

Yeni darbe senaryoları dillendirenlerin, bunun için el ovuşturanların başına dünyayı yıkacağız. Seçimi itibarsızlaştırmaya kalkışanlar, sandığın meşruiyetini lekelemeye yeltenenler, yalanlarla hayali seçmen üretildiğini iddia edenler beyhude yere çırpınmasın, alayının oyununu bozacağız. CHP’nin kriz ve kaos siyasetini millî iradenin desteğiyle un-ufak edeceğiz.

TEMİZLENMEZSE VATAN TEHLİKEDE

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde dayattığı güvenli bölge teklifinin terör örgütlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: Son tahlilde millî bekamız risk ve tehditlerin markajındadır. Yeni bir Barzani modeli kafalardadır, yeni bir özerk yapılanma gündemin başköşesindedir. Fırat’ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir. Sınırlarımızdan başlayarak 30 km’lik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye’de olmalıdır. ABD’nin uluslararası hukuka tamamen aykırı teklif ve dayatmaları uygulanırsa, bilinsin ki, Orta Doğu’da önümüzdeki süreçte meydana gelecek olaylar bugünleri mumla aratacaktır. Güvenli bölge önerisini, terör örgütlerinin güvenliği için planlayanlar ateşle oynamaktadır. Türkiye’ye karşı güvenli bölge kurmayı aklından geçirenler gaflet ve dalaletin pençesindedir.

CUMHUR İTTİFAKI'NA BAĞLI KALACAĞIZ

MHP lideri Bahçeli, rehavete kapılmadan, gevşemeye müsaade etmeden seçimlere hazırlanacaklarını belirterek, partililere şöyle seslendi:

Cesur olacağız, öz güven içinde hareket edeceğiz, umutsuzluğu, yanımıza, yöremize sokmayacağız. Cumhur İttifakı’na bağlı kalacağız, bu kapsamda MHP adaylarının olduğu yerde partimize, AK Parti’nin adaylarının olduğu yerde AK Parti’ye oy ve destek vereceğiz. Nefislerine yenilenlere, nefesi kesilenlere, yorulanlara, bireysel çıkar peşinde koşanlara, kendi hesabına değerlerimizi alet edenlere karşı uyanık duracağız, teyakkuz hâlinde olacağız.

'BEKA İÇİN MİLLÎ KARAR, CUMHUR İÇİN İSTİKRAR'

∂ Sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye’nin dört bir yanından partililer salona geldi.

∂ Toplantıya milletvekilleri, il ve ilçe başkanları da katıldı.

∂ Salona “Sağduyunun Birlikteliği Cumhur İttifakı” pankartı asıldı. Salonda oluşturulan platformda, MHP’nin seçim sloganı olarak belirlenen “Beka İçin Millî Karar, Cumhur İçin İstikrar” ifadesi yer aldı.

∂ Salon, dijital ekranlar, bayraklar ve Türkiye haritasıyla süslendi.

∂ Aday tanıtım toplantısı Osmaniye Belediyesine ait Mehteran Takımı’nın gösterisiyle başladı.

∂ Bahçeli salona girerken yeni yapılan seçim şarkılarından Mustafa Yıldızdoğan’ın “Ehline Emanet” şarkısı çalındı.