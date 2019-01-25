Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anlaşmaya göre; Mutabık kalınan 27 ilin 16'sında CHP, 11 ilde İYİ Partili adaylar seçime katılacak. Gaziantep Büyükşehir'de İYİ Partili aday yarışacak. İstanbul'un Üsküdar ilçesi ise CHP'ye, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi ise İYİ Parti'ye bırakıldı. Ankara Etimesgut ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise CHP-İYİ Parti adayları ayrı ayrı seçime katılacak.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:

Kavgadan yana değiliz. İsteriz ki bütün belediye tüm vatandaşları kucaklasınlar. İyi parti ile yaptığımız işbirliğinin kahramanları var. Dört arkadaşımız var. İki arkadaşımız İYİ Partiden, iki arkadaşımız CHP’den. Bize hazır bir liste getirdiler.

Bu dört arkadaşıma hepinizin huzurunda teşekkür etmek isterim. Biz bu demokrasi anlayışını, uzlaşma kültürünü oldukça geniş bağlamda Türkiye’nin önüne koyduğumuz için mutluyum. Bu konuda bizi yüreklendiren genel başkana teşekkür ediyorum.

Meral Akşener'in açıklamalarından satırbaşları:

Bugün İYİ Parti Genel Merkezi’nden iki genel başkan olarak sizlerle bir aradayız. Nezaketleri için teşekkür ediyorum. Ben de hem CHP’nin temsilcisi olan iki arkadaşımız hem de İYİ Parti’den iki arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Zaman zaman intiharın eşiğine geldiler. Uzun bir süreçti.

Biz yerel seçimlere gidiyoruz ama izliyorum ki ve izliyoruz ki sanki savaşa giriyoruz. Türkiye’nin coğrafyası nedeniyle, hem iktidarın hem muhalefetin, Türkiye için hedefleri olan grup, ülke terör örgütleri konusunda son derece dikkatli olması gerektiğini, Türkiye’yi korumak için ne yapması gerekiyorsa yapması gerektiğini iktidarın yanında durarak… Burada bir sorun yok, bunlar hep olacak. Ama biz yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçimde ne yapacağız? Muhtar seçeceğiz, belediye genel meclisi seçeceğiz, ilçe belediye başkanı, il belediye başkanı ve büyükşehir belediye başkanı seçeceğiz.

Savaş tamtamları eşliğinde, kutuplaştırıcı, milleti birbirine düşüren; bu tür işbirliklerinin arkasında duran iki siyasi partinin de kurumsal sistemi içinde yöneticisi var, taraftarı var. Nasıl ki Cumhur ittifakını oluşturan iki siyasi partinin olduğu gibi. Biz bugüne kadar Cumhur ittifakının oluşturduğu iki siyasi partinin oluşturduğu sisteme hakaret eden bir dil kullanmadık. Ama bu işbirliğini iki siyasi partinin, diğer saydığım unsurlarını oluşturan ki Türk milletinin büyük bir bölümü bu… Onları yok farz etmek, yöneticiler açısından utanç vericidir.