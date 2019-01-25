Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Zühtü Arslan’a bir telgraf göndererek tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, AYM Başkanı Arslan’a tebrik telgrafı
25.01.2019 - 22:12 | Son Güncelleme: 25.01.2019 - 22:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Zühtü Arslan’ı tebrik etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan,
600335 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/600335.aspx
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