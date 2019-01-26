Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Aday Tanıtım Toplantısı’na katılarak, partililere hitap etti. Her zaman darbelere karşı durduklarını kaydeden Erdoğan “Hiçbir zaman darbecilerle yan yana olmadık ve bundan sonra da olmayacağız. Dünyanın neresinde bir darbe varsa, darbeci varsa biz onların karşısındayız. İşte Mısır’da Mursi’ye darbe yaptılar biz karşısında durduk. O günden bugüne darbeyi yapanlarla bir kere olsun görüşmedim. Şimdi Venezuela’da böyle bir girişim var, yine karşısındayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir yaşanılan Türkiye’yi kuşatma girişimlerine işaret ederek, Suriye’de yaşanan hadiseler karşısında Türkiye olarak Hakk’a ve hukuka bağlı şekilde davranma yaklaşımının birilerinin iştahını kabarttığına vurgu yaptı. Erdoğan, şunları kaydetti: Binlerce kilometre öteden gelip burnumuzun dibinde silah çatanlar, bize sınır, sınırdaş olan kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, huzurunu, geleceğini koruma çabalarımıza engel olmak için kırk takla atıyorlar. Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok. Biz 1998’de Adana Mutabakatı’yla zaten bunu imza altına aldık. Bu imza, Türkiye’nin herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor ve bölücü terör örgütü mensuplarının da bize teslimini gerektiriyor. Şu anda bu Adana Mutabakatı, ki baba Esad döneminde atılmış imzalardır, onunla beraber bu yolculuk devam ediyor. Bundan sonra daha kararlı devam edecek.

SABRIMIZ SINIRSIZ DEĞİL

Erdoğan, bölgede yaşanan her hadisenin insani ve siyasi yükünü çektiklerini, buna karşılık sahayı başkalarının işgal ettiğini belirtti. Problemin çözümü için kurulan masayı başkalarının doldurduğuna işaret eden Erdoğan, artık bu çarpıklığa rıza göstermeyeceklerini vurguladı. Erdoğan “4 milyon mülteci bizim ülkemizde, onlara biz bakıyoruz. 35 milyar doları biz harcıyoruz ama onlar hala titriyor, ayaklara bak. Böyle bir şey olur mu?” diye konuştu.

Fırat’ın doğusundaki DEAŞ’lı, YPG’li, PKK’lı teröristleri temizleme kararlığını bir kez daha ifade ettiğini vurgulayan Erdoğan, sabırlarının sınırsız olmadığına dikkati çekti.

KONTROL BİZDE OLMALI

“Bize verilen sözlerin yerine gelmesini sonsuza kadar bekleyecek de değiliz” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: Sınırlarımızın dibinde teröristleri ülkemizden korumaya değil, ülkemizi teröristlerden korumaya yönelik bir güvenli bölge ve tampon bölge tesisi sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Bu güvenli veya tampon bölgeyi kesinlikle, aksi takdirde biz oluşturacağız. Müttefiklerimizden tek beklentimiz Türkiye’nin bu çabasına lojistik destek vermesidir. Suriye halkını, güya teröristlerden ve rejimin zulmünden korumak üzere kurulan adı var kendi yok uluslararası koalisyonun böyle bir bölgeyi oluşturması da güvenliğini sağlaması da mümkün değildir. Yıllardır bize karşı teröristlerin safında olanlara böyle bir fırsatı vermeyeceğiz. Bu meselenin çözümüne katkı sağlayacak sahadaki fiili kontrolün de bizde olması gerekiyor. Türkiye olarak bunun dışındaki tüm çözüm tekliflerine kapalı olduğumuzu şimdiden beyan ediyoruz.

İŞTE ERZURUM ADAYLARI

∂ Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak daha önce Mehmet Sekmen’in ismini açıklayan AK Parti, Uzundere ve İspir’de Cumhur İttifakı kapsamında MHP’li adayları destekleyecek. AK Parti’nin ilçe belediye başkan adayları ise şöyle:

∂ Yakutiye: Mahmut Uçar

∂ Palandöken:

Muhammed Sunar

∂ Aziziye: M. Cevdet Orhan

∂ Aşkale: Ahmet Yaptırmış

∂ Çat: Melik Yaşar

∂ Hınıs: Erdoğan Eren

∂ Horasan: Abdulkadir Aydın

∂ Karaçoban: Sedat Gümüş

∂ Karayazı: Sedat Karaduman

∂ Köprüköy: Osman Belli

∂ Narman: Burhanettin Eser

∂ Oltu: Celal Çelebi

∂ Olur: Tahsin Oktay

∂ Pasinler: Ahmet Dölekli

∂ Pazaryolu: İbrahim Şahin

∂ Şenkaya: Yavuz Bedir

∂ Tekman: Mustafa Engin

∂ Tortum: Ömer Hancı