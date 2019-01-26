Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Meral Akşener ile dün bir araya geldi. Görüşmede yerel seçimlerle ilgili pürüzler ele alınırken, iki lider “ittifakta” anlaştıklarını duyurdu. Buna göre iki parti arasında 22’si büyükşehir toplam 49 ilde iş birliği yapılacak. 12 büyükşehir ve 16 ilde CHP’nin, 10 büyükşehir ve 11 ilde İYİ Parti’nin adayları desteklenecek. Üzerinde görüş ayrılığı yaşanan yerlerden Gaziantep İYİ Parti’ye, İstanbul’un Üsküdar ilçesi ise CHP’ye bırakıldı. Yine, Ankara’nın Gölbaşı ilçesi İYİ Parti’ye verilirken, Ankara’nın Etimesgut ilçesi ile Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki parti de kendi adayıyla yarışacak.