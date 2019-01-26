Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Barzani Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen saldırıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını, soruşturma başlattıklarını bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş görüşme
26.01.2019 - 21:17 | Son Güncelleme: 26.01.2019 - 21:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Barzani Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen saldırıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını, soruşturma başlattıklarını bildirdi.
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