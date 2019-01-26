Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Barzani Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen saldırıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını, soruşturma başlattıklarını bildirdi.