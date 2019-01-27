Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Askeri hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Hâlen süren siyasi ve diplomatik süreçlerin neticesini bekliyoruz. Geçen gün Moskova’daydık. Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız” dedi.

Gaziantep aday tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, ülkemize sığınan Suriyelileri asla zalimlerin insafına bırakmayacaklarını belirterek şöyle konuştu: “Bunu kimi zaman göstere göstere yaparız, kimi zaman sessizce yaparız. Bir gece ansızın gider gereğini yaparız. Coğrafyamızda hiçbir tarihi ve insani ilişkileri olmayanlar, 12 bin km’den gelip Suriye’de cirit atarken, biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Türkiye’yi buradan uzak tutmak isteyenlerin derdi Suriye halkını özgürlüğe kavuşturmak değil, tam tersine bataklığı derinleştirmektir. Diyorlar ki Türkiye’nin Suriye’de ne işi var? 1998 yılında baba Esad ile o zaman Türkiye bir Adana Mutabakatı anlaşması imzaladı. Ve bu anlaşma hâlâ hükmü icra edilmesi gerekli bir anlaşmadır, anlaşma metninin içinde bunlar vardır. 2001’de bu aynı şekilde yenilenmiştir.”

İFTİRALAR DEVAM EDİYOR

Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği’nde yaptığı konuşmada ise içeride ve dışarıda yedi düvelin AK Parti’ye karşı birleştiğini belirterek, “Dün veya evvelsi gün İngiltere’de bir ışıklı reklamla benim akademisyenleri öldürdüğümden bahsediyorlar. Neredeyse bu öldürdüğüm akademisyen? Hiç böyle bir şeyi ben kendim bile duymadım, görmedim, bilmiyorum ama dünya zalimler ve hainlerle dolu. Biz de diyoruz ki evet ne söyleyeceğimi biliyorsunuz, zalimler için yaşasın cehennem” diye konuştu.

Son günlerde yapılan operasyonlarda bölücü terör örgütünün seçim dönemini kana ve gözyaşına bulamak için ciddi hazırlıklar içinde olduğunu belirten Erdoğan, “Ama artık bunlar geçerli değil. Biz bunları Cudi’de mağaralarda duman ettik, Gabar’da, Tendürek’te, Kandil’de duman ettik. İşte bugün yine Irak tarafında bir yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız kalktı, insansız hava araçlarımız, silahlı insansız hava araçlarımız kalktı ve ondan sonra hepsi dağılma durumunda kaldı. Artık bunları inlerinde boğacağız. Öyle Türkiye’ye buyursunlar, gelsinler de... Yok yok inlerinde...” ifadelerini kullandı.

Ağır zayiat veren bölücü terör örgütünün 31 Mart seçimlerine ölüm kalım meselesi olarak baktığını ifade eden Erdoğan, örgüt çevrelerinin kayyumların atanmasıyla kaybettikleri haraç imkanlarını yeniden elde etmenin hesabını yaptığını anlattı.

BUNUN ADI TEFECİLİK

Belediyeler marketlerdeki fiyat artıranları silkelemeli. Benim vatandaşıma yüksek fiyatlarla mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunu yapacağız. Bunun adı ticaret değildir. Bunun adı fırsatçılıktır. Tefeciliktir. Hatta ve hatta ülkeye ihanettir. Bazıları serbest piyasa diyor. Geç bu işi… Pazara bakıyoruz ne âlemde, markete bakıyoruz ne halde. Piyasayı manipüle etmenin serbest piyasada yeri yok.

MÜSLÜMAN HAYAVAN ASLA EZİYET ETMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayvanlara daha çok dindar insanlar eziyet ediyor” diyen Mansur Yavaş’a da cevap verdi. Erdoğan şunları kaydetti: “Dindarların böyle bir şey yapması mümkün mü? Onu sen yapabilirsin, senin cibilliyetinde olanlar yapabilir ama dindarlar böyle bir şey yapamaz. Biz sevgililer sevgilisi peygamberimizin özellikle hayvanlara karşı olan tutumundan nasibini almış, hatta bir keresinde yolda giderken yol kenarında bir köpek ölüsü var, yanındaki sahabi arkadaşları burunlarını tutuyor, herhalde kokunun etrafı rahatsız edeceği noktasında, fakat dişleri gözüküyor. Peygamber efendimizin o esnadaki tavrı şudur, ‘ah dişleri ne kadar güzel’ diyor. Biz bu kültürle, bu terbiyeyle yetişmiş bir neslin mensuplarıyız. Eğer bugün hayvanlarla ilgili Parlamento’ya bir yasa çalışmasını yapıyorsak, işte bundan dolayı yapıyoruz ama CHP’nin böyle bir zihniyeti, kültürü, medeniyeti yok.”

İŞTE BAŞKAN ADAYLARI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi:

Fatma Şahin

Araban: Mehmet Özdemir

İslâhiye: Kemal Vural

Nizip: Mehmet Sarı

Nurdağı: Ökkeş Kavak

Şahinbey: Mehmet İhsan Tahmazoğlu

Şehitkâmil: Rıdvan Fadıloğlu

Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu

Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç (MHP adayı)

Karkamış: M. Seydi Yılmaz (MHP adayı)