Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2016'da Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tamamı toplamda 4,27 ton eroin yakaladı. Bizim tek başımıza yakaladığımız miktar ise 2017 yılında 15 ton, 2018 yılında ise 17,9 tondur. Toplamda da zannediyorum 20 tonu aştık." dedi.

Bakan Soylu, "PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği gelir yılda 1,5 milyar dolar. Hiç kimse bana PKK'nın etnik terör örgütü falan olduğunu söylemesin. Yalandır, safsatadır ve sahadaki gerçeklerle hiç ilgisi yoktur. PKK, bir insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti örgütüdür. Hatta bu gerçeği ABD bile resmi raporlarla itiraf etmiştir." ifadelerini kullandı.